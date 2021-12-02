中市百大伴手禮店家聚首　邀你選出「口袋名單」

「2022第十三屆台中市十大伴手禮」即日起至12月5日舉辦網路票選，主辦單位台中市工商發展投資策進會邀請此屆入圍百大伴手禮店家到場展示擺攤，為網路票選活動強力拉票，選出民眾心中的「口袋名單」。



工策會說，第十三屆台中市十大伴手禮網路票選首度結合「台中購物節」，邀請台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的台中伴手禮，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡參與網路票選，即有機會抽中任天堂switch遊戲機。

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經發局長張峯源表示，市府為振興台中伴手禮產業竭盡所能，台中市十大伴手禮由工策會辦理至今，年年都有新創意，今年搭配台中購物節，報名店家更是創下新紀錄。今年獎金眾多，除天天抽1000組5,000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組100萬元、壓軸抽精品好宅外，更提供市民專屬獎，每週加抽2組10萬元、每月加抽1組百萬元專屬於市民的獎金，歡迎大家踴躍登錄發票、抽大獎，更記得要參加台中市十大伴手禮網路票選。



工策會總幹事黃于珊說，「十大伴手禮獎」透過各類別專家評選、網路投票與現場票選，重重關卡綜合計分的機制公平選出，另設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證；現場票選活動將於12月11日起連兩日於市民廣場登場，歡迎民眾為自己心目中的伴手禮加油打氣，協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中的糕餅、烘焙產品舉國知名，因為業者自我提升而且重視食品安全，符合民眾期待，就像台中市十大伴手禮要求食品類產品皆須檢附衛生檢驗合格證明，並邀請食安專家參加評選，嚴密的遴選制度就是為了讓消費者買得開心、吃得安心。