中市百大伴手禮店家聚首　邀你選出「口袋名單」

工策會說，第十三屆台中市十大伴手禮網路票選首度結合「台中購物節」，邀請台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的台中伴手禮，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡參與網路票選，即有機會抽中任天堂switch遊戲機。
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工策會總幹事黃于珊說，「十大伴手禮獎」透過各類別專家評選、網路投票與現場票選，重重關卡綜合計分的機制公平選出，另設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證；現場票選活動將於12月11日起連兩日於市民廣場登場，歡迎民眾為自己心目中的伴手禮加油打氣，協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。
台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中的糕餅、烘焙產品舉國知名，因為業者自我提升而且重視食品安全，符合民眾期待，就像台中市十大伴手禮要求食品類產品皆須檢附衛生檢驗合格證明，並邀請食安專家參加評選，嚴密的遴選制度就是為了讓消費者買得開心、吃得安心。
台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，台中伴手禮十分多元，過去台中被稱做糕餅之鄉，現在更加包羅萬象，包含文創新創店家等更多夥伴均投入這個產業，造就台中伴手禮產業的未來榮景。台中市飛雁創業協會理事長田文進指出，感謝主辦單位市府及台中市工商發展投資策進會給予伴手禮店家這個舞台，希望今年大家都可以收穫滿滿，把大獎抱回家。