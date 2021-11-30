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哪間百元火鍋沒對手？眾喊「2黑馬」躲中南部：CP值爆高

▲有網友好奇詢問「石二鍋在同價位有對手嗎？」而引來內行人點名深藏在中南部的2大黑馬。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲有網友好奇詢問「石二鍋在同價位有對手嗎？」而引來內行人點名深藏在中南部的2大黑馬。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 15:59:43

近日天氣逐漸轉涼，冷冷的寒冬吃上一鍋暖呼呼的鍋物，對老饕來說是一大享受。對此，就有網友指出在眾多的平價百元火鍋中，知名火鍋店「石二鍋」已經擁有很大的網路聲量，但他好奇「石二鍋在同價位有對手嗎？」而引來內行人點名深藏在中南部的2大黑馬。

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一名網友於PTT八卦板上指出，石二鍋的石頭鍋湯頭不僅香，且用料不隨便，「更重要的是那個檸檬冬瓜，有夠好喝」，讓他好奇詢問「欸欸，石二鍋同價位有對手嗎」。

▲網友好奇詢問「石二鍋在同價位有對手嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「石二鍋在同價位有對手嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，一票老饕也紛紛大力推崇石二鍋，直言「幾乎無敵，可是人好多」、「沒對手，但每次尖峰都排2~30組」、「沒對手但吃飯時間很難排」、「這價位在新竹真的很佛」、「同價位中CP值最高」。

其中也有網友大推「輕井澤鍋物」和輕井澤集團旗下的石頭火鍋品牌「拾七石頭火鍋」，直言「輕井澤。可惜北部沒有」、「拾七屌打，打到爆的那種」、「拾七、輕井澤」、「輕井澤，只在台中彰化」；不過除了上述品牌，也有鄉民分享其他愛店，「這一小鍋還行呀」、「錢都吧」、「築間、黑毛屋屌打」、「初鍋屌打，謝謝」。

據了解，輕井澤鍋物是從彰化員林開始發跡的火鍋店，之後在台中打出一片天，人氣隨之暴漲，目前分店主要是在彰化、台中、高雄等地；而輕井澤集團於2016年還推出新品牌「拾七石頭火鍋」，目前於台中、高雄等地共有3間分店。（編輯：陳雅雲）

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