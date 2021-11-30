國民黨民調：公投3勝1負　重啟核四小輸2％

國民黨智庫今（30）發布最新四項公投民調結果，除了重啟核四公投案，不同意票大於同意票，其餘三案都過關，反萊豬公投同意票更大過不同意票近25個百分點，公投綁大選與珍愛藻礁也勝出15個百分點。
記者余祥／台北報導
2021-11-30 15:59:58
國民黨民調顯示，反萊豬案同意為55.2%、不同意則為30.9%，拒答者則有13.9%；公投綁大選案，同意者為51.0%，不同意為36.4%，拒答者12.6%；珍愛藻礁方面，同意者為45.1%，不同意者27.1%，雙方差距近18個百分點，拒答者共27.9%；重啟核四案，同意為41.3%，不同意為43.2%，不同意者比同意者高出約2.1個百分點，拒答者則有15.5%。
本次民調由十方民意調查公司與政策資訊股份有限公司，以電腦輔助電話訪問系統，進行資料蒐集，訪問時間是11月19日到26日，晚上六點到九點半，全部1068份樣本數，在信心水準95%下，抽樣誤差小於3%。
媒體詢問，相較於民進黨全體全員出動的在宣傳反4項公投案，國民黨14執政縣市長的表態率不高；智庫執行長柯志恩說，距離公投還有一段的時間，很多的現市首長首先是要顧好自己的市政工作，所以不是不表態，而是在這個過程當中他們有他們的優先次序。
文傳會主委凌濤則說，這一個月是國民黨的127周年的黨慶月，所有的黨慶都結合公投宣講，縣市長幾乎都有參加在各縣市的活動，國民黨最後還有兩場大型造勢，包含1212跟民團合作，以及1217夜宿的活動，屆時縣市首長們會用各種方式，一起呼籲民眾投下四個都同意。