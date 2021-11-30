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元旦連假國道疏運　一次看高乘載、免收費時段

▲元旦連假即將到來，因應國道可能湧現車潮，導致塞車，高公局公布管制措施。（圖／NOWnews資料照）
▲元旦連假即將到來，因應國道可能湧現車潮，導致塞車，高公局公布管制措施。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2021-11-30 16:05:09

元旦連假即將到來，考量到國內疫情警戒降為二級，交通部高速公路局今（30）日因應跨年與旅遊車流量公布疏導措施，包含免收費、單一費率、路段差別費率、路段差別費率、入口匝道封閉、開放路肩等，民眾出發前記得做好車況檢查及注意各項交通疏導措施，避開壅塞路段。

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高公局指出，明（111）年元旦連假為今年12月31日至111年1月2日共3天，考量國內疫情警戒降為二級後，中秋節及國慶日連假國道交通量已逐漸恢復，預計元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，假期前兩日會以南向車流為主，假期後兩日以北向車流為主，規劃各項措施疏導車流。

元旦連假110年12月31日至111年1月2日期間，國道採單一費率；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日0至5時，國道全線暫停收費。

在高乘載管制方面，110年12月31日及111年1月1日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制，111年1月1日及2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

110年12月31日0至12時，國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口封閉，石碇南向入口匝道封閉期間，改為大客車專用入口；111年1月1日0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；111年1月2日7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

此外，高公局指出，連假期間視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。另現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局坦言，連續假期間，國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段在尖峰時段的交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免，提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查，並可利用下載「高速公路1968」App，或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，或透過廣播、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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