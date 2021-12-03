百年麗水漁港優化　營造「小希臘風」景觀

台中市龍井區百年歷史的「麗水漁港」經市政府景觀工程改善，活化地方觀光景點 ，利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區，營造「小希臘風」景觀，市府觀光旅遊局6月進一步針對麗水驛站及周邊安全防護措施進行整修，將牆面、欄杆及屋頂漆料重新打磨、塗佈，鏽蝕處則補強或拆除重建，展現麗水漁港地中海式風情。

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觀旅局指出，市府推動海線逐風觀光，水利局近期在海岸線沿岸，將水利設施融入希臘元素，打造浪漫純美希臘地中海風情，美化水利建物，新增遊客駐留點，讓行經遊客欣賞漁港之美，朝「小希臘」整體區域目標發展，打造再生式旅遊節點，目前也初步規劃麗水驛站護岸斜坡繪設馬賽克彩繪方案，預計於111年初完成。

觀旅局表示，透過市府積極轉型，將漁港打造成聖托里尼地中海風打卡休憩亮點，於堤防能眺望整個大肚溪，也是觀夕賞鳥、騎單車看海和新人婚紗取景的絕佳勝地；此外，亦可安排前往附近景點，如取自聖經諾亞方舟靈感造景的磐石教會、充滿個人特色和藝術氣息的東海藝術街商圈、東海夜市品嚐各種特色小吃；隔日前往竹坑南竂登山步道，步道舒適好走，景觀台視線遼闊，可俯瞰大肚溪出海口以及台中港美景，療癒身心，來一趟探索台中深度之美的旅程。