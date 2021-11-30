獨／修憲會議一延再延　民進黨團：本週一定要開

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柯建銘表示，他上星期還有拜託國民黨的修憲召委李貴敏，目前國民黨的修憲版本已出爐，修憲方向大家都很清楚，就可以來開會。修憲的公聽會可以先召開，之後再表決版本，若這會期來不及處理，臨時會也可以，明年2月底前一定要完成。
管碧玲接受《Nownews今日新聞》記者採訪指出，目前18歲公民權在各黨團版本是有共識的，其他憲政體制是南轅北轍，花再多時間都不見得形成共識，應該就有共識的部分趕快開會，就算修憲只有完成18歲公民權，也是很大成就。
管碧玲表示，很認真推動修憲卻癡癡在等，外界批評修憲是「打假球」後，她才向外界說明困難處。修憲程序上，需要開召委會議來分工，立法院長游錫堃也在朝野協商中拜託，但是國民黨召委不願意來，或許有很多理由，不過召開會議時間已一再尊重，現在仍要看國民黨態度，還是希望快開會。
「時間表沒有臨時會」，管碧玲說，修憲用臨時會也是「怪怪的」，若能順利開會，扣除每周二、五立法院院會，以及開會首日分工、安排召委輪值外，剩下的會期可以召開約5場公聽會、5場審查會，除非不得已才會開臨時會處理修憲，如果18歲公民權有共識，其實時間是夠的，重點是在「是否願意」。
民進黨團副幹事長黃世杰表示，過去國民黨2名召委對於會議時程有意見，民進黨團3名召委非常積極在溝通、協調，開會時間預計今、明2天會有正式結果，會再向國人報告，相信朝野各黨對於修憲都有高度期待與共識，也希望國民黨趕快回來開會。