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獨／修憲會議一延再延　民進黨團：本週一定要開

▲立法院啟動修憲委員會，原訂第2次會議預計在明（1）日中午舉辦，但國民黨團持不同意見，導致會議又延期。（資料圖／記者吳承翰攝）
▲立法院啟動修憲委員會，原訂第2次會議預計在明（1）日中午舉辦，但國民黨團持不同意見，導致會議又延期。（資料圖／記者吳承翰攝）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-30 17:22:44

立法院啟動修憲工程，修憲委員會今年5月召開第1次會議，但迄今仍未召開第2次會議。《NOWnews今日新聞》掌握訊息，原本第2次會議預計在11月29日召開，但為尋求朝野共識而延到明（1）日中午舉辦，但國民黨團仍持不同意見，導致會議可能又要延期。民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲說，還是持續溝通盼能順利開會。民進黨團總召柯建銘則說，這星期一定要開會。

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管碧玲日前透過臉書表示，由於等不到國民黨來開召委會議，民進黨團將依據《立法院委員會組織法》第5條第2項規定，連署召開修憲委員會。據了解，已有22名委員提請召開會議，且原本決議在11月29日開會，但為凝聚朝野黨團共識，因此延至12月1日，未料，又傳出延期的消息，目前仍未確定開會時間。

柯建銘表示，他上星期還有拜託國民黨的修憲召委李貴敏，目前國民黨的修憲版本已出爐，修憲方向大家都很清楚，就可以來開會。修憲的公聽會可以先召開，之後再表決版本，若這會期來不及處理，臨時會也可以，明年2月底前一定要完成。

管碧玲接受《Nownews今日新聞》記者採訪指出，目前18歲公民權在各黨團版本是有共識的，其他憲政體制是南轅北轍，花再多時間都不見得形成共識，應該就有共識的部分趕快開會，就算修憲只有完成18歲公民權，也是很大成就。

管碧玲表示，很認真推動修憲卻癡癡在等，外界批評修憲是「打假球」後，她才向外界說明困難處。修憲程序上，需要開召委會議來分工，立法院長游錫堃也在朝野協商中拜託，但是國民黨召委不願意來，或許有很多理由，不過召開會議時間已一再尊重，現在仍要看國民黨態度，還是希望快開會。

「時間表沒有臨時會」，管碧玲說，修憲用臨時會也是「怪怪的」，若能順利開會，扣除每周二、五立法院院會，以及開會首日分工、安排召委輪值外，剩下的會期可以召開約5場公聽會、5場審查會，除非不得已才會開臨時會處理修憲，如果18歲公民權有共識，其實時間是夠的，重點是在「是否願意」。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，過去國民黨2名召委對於會議時程有意見，民進黨團3名召委非常積極在溝通、協調，開會時間預計今、明2天會有正式結果，會再向國人報告，相信朝野各黨對於修憲都有高度期待與共識，也希望國民黨趕快回來開會。

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