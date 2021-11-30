烏龜車注意！雪隧慢速車示警　明起新增大客車

烏龜車當心了！交通部高速公路局今（30）日宣布，明（12月1日）起，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統將新增大客車，提醒慢速車駕駛在速限範圍內可適當提速行駛，切勿拉大車距成為路隊長。
記者許若茵／台北報導
2021-11-30 17:13:26
高公局表示，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k等處，已於109年12月30日啟用，先針對外側車道車速低於65公里／小時，且與前車間距大於100公尺的小型車進行慢速車示警，並於今年10月8日起提供內側車道之慢速小型車示警。經統計，今年10月8日至31日通過雪山隧道北向路段的小型車約有78萬輛次，共示警慢速車約1.3萬輛次，約占1.7%，同時段通過之大客車約有1.9萬輛次，其中，車速低於65公里／小時，且與前車間距大於150公尺者約360輛次，約佔1.9%。
高公局今宣布，自明日起，將針對車速低於65公里／小時，且與前車間距大於150公尺的大客車進行慢速車示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車的車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，切勿拉大車距，不要當路隊長。
此外，高公局指出，雪山隧道最低速限為70公里／小時，另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第16條規定，小型車與前車須保持50公尺以上、大客車與前車須保持100公尺以上之行車安全距離，如因隧道內道路壅塞、事故或其他特殊狀況導致車速低於每小時20公里或停止時，所有車輛應保持20公尺以上行車安全距離。
高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖非執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限之車輛，或未保行車安全距離者，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定，處以新臺幣3000至6000元罰鍰，呼籲民眾行駛國道時，務必依速限規定行駛，在安全不超速原則下儘量提高車速；且在正常車流下，亦不要低於最低速限行駛或拉大與前車間距當路隊長。