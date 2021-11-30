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遠洋漁工剝削問題嚴重　監委：加強管理權宜船、跨國仲介

▲國家人權委員會今（30）日舉行「外籍漁工人權專案報告發表會」，探討台灣外籍漁工人權保障議題及改善方向。（圖／翻攝自監察院轉播影片）
▲國家人權委員會今（30）日舉行「外籍漁工人權專案報告發表會」，探討台灣外籍漁工人權保障議題及改善方向。（圖／翻攝自監察院轉播影片）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-30 18:05:04

《四方報》報導，國家人權委員會今（30）日舉行「外籍漁工人權專案報告發表會」，探討台灣外籍漁工人權保障議題及改善方向。會中，王美玉委員指出，近年台灣遠洋漁船血汗剝削問題頻登國際媒體報導，其中包括跨國仲介管理和權宜船問題受到各界關注。對此，委員也提出改善方向。

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按照國際法，由於我國並非權宜船的船籍國，除非涉及人口販運防制，否則沒有管轄權，從而衍伸出諸多問題。在各界監督下，漁業署已經明確表示將對權宜船採取總量管制，最近也修改規定，對涉及強迫勞動和人口販運的本國人，不許可經營權宜船；對涉及這類問題的外國籍漁船，也不准進入我國港口停靠。

不過，王美玉表示，對於船上外籍漁工勞動條件，應該做更細緻的規範，避免因為禁止這些有問題的船隻停靠港口，反而失去檢查漁工勞動條件、或是扣船求償的機會。「目前與權宜船的船籍國遇到外交上的困境，但仍可以透過漁獲市場國的壓力，來建立國際合作，共同打擊從事IUU漁撈及勞力剝削的權宜船」。

王美玉更指出，一般而言，權宜船靠港時，針對海關查驗、移民、動植物和航行安全等項目，我國都可以依法檢查，唯獨「勞動人權」沒有完備的法律依據可以進行檢查，因為目前在審查投資許可時所附加的勞動條件要求，依據的相關法規層級過低，她因此建議行政院要盡快推動相關法律修正。

而針對仲介管理部分，王美玉指出，台灣仲介去幫權宜船招攬外籍漁工，勞動契約內容就跟「賣身契」一樣不堪，且仲介要負責漁工管理和薪資發放，導致雇主和仲介之間權責混淆不清。監察院調查時也發現，部分仲介會把合法漁工故意通報失聯，導致漁工形成海上「幽靈」勞動力，被兩國仲介剝削、苛扣薪資。

此外，仲介代墊薪資也是一大問題，漁工的兩國仲介經常巧立名目收取費用、預扣工資或收取保證金，使漁工未能領到應有工資；再加上整個過程層層轉手，產生高額手續費，還有跨國匯兌的損失，最後可能都要轉嫁給月薪才450美金的漁工來承擔。王美玉建議，政院應該啟動跨部會或跨國合作，解決國際匯兌問題，克服薪資直匯困難，不要再由仲介轉發。

王美玉表示，漁業署已經將漁工失聯人數納入仲介評鑑扣分項目，期待勞動部和漁業署加強合作，落實管理及評鑑，有效監督仲介機構。對於外國仲介公司，雖然我國不能直接管理，但可以透過約束國內仲介來間接起到約束作用，包括規定引進的漁工來源國需與我國有漁業合作、外國仲介必須是該國核准登記的合格仲介等。漁業署也可以進一步要求我國船東或仲介，一旦外國仲介或其員工在漁工來源國曾經遭到仲介業務有關之處分，則不得透過這些違法外國仲介招募外籍漁工。

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