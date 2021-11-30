歲末有愛 「良友會」為優秀特境學子送上聖誕祝福

年終將近，聖誕節的氣氛也越來越濃，每年都會邀請學生共餐的「良友會」因疫情關係，今年將活動改為「聖誕許願亭點燈」，在台南市議員曾信凱服務處前設立一座「希望之燈」，由曾信凱扮演聖誕老公公和小鬥士們共同點燃，每位小鬥士也在許願卡上寫上心中的願望，掛在許願亭裡，氣氛歡樂溫馨。今天活動由好帝一食品董事長劉貞秀女士致贈每位小鬥士獎學金及一份伴手禮，今年共有國小9所、國中5所，共150名特境學子獲得獎學金，劉貞秀希望藉此鼓勵學生們，在求學之路勇往直前，不畏艱難，獲得更好成績。
記者林怡孜/台南報導
2021-11-30 17:36:24
台南市議員曾信凱表示，「愛在東區」這項活動已經邁入第17年，延續父親曾順良「良友會」的優良傳統，一直以來也受到許多善心企業人士的支持。今年因疫情影響，良友會例行的公益活動都必須暫停或是縮小舉辦，但是他堅持小鬥士的表揚不能停止，要讓學生們都能感受這份溫馨，未來能更加奮發向上，將所學回饋更多需要的人。
今天活動有許多企業到場支持，除了良友會榮譽主席曾順良、益銘營造董事長同時也是現任良友會會長許志成、前台南市體育總會理事長劉福財、聖曜文教事業股份有限公司負責人王健源及許多企業好友。會後曾信凱及貴賓一同將希望之燈點燃，孩子們將許願卡掛在「希望之燈」上，祝禱願望都能實現。「希望之燈」每天下午5時30分至10時會自動點亮，將持續矗立在服務處前，也歡迎民眾前往許下願望，期許新的一年事事順心。