歲末有愛 「良友會」為優秀特境學子送上聖誕祝福

年終將近，聖誕節的氣氛也越來越濃，每年都會邀請學生共餐的「良友會」因疫情關係，今年將活動改為「聖誕許願亭點燈」，在台南市議員曾信凱服務處前設立一座「希望之燈」，由曾信凱扮演聖誕老公公和小鬥士們共同點燃，每位小鬥士也在許願卡上寫上心中的願望，掛在許願亭裡，氣氛歡樂溫馨。

今天活動由好帝一食品董事長劉貞秀女士致贈每位小鬥士獎學金及一份伴手禮，今年共有國小 9 所、國中 5 所，共 150 名特境學子獲得獎學金，劉貞秀希望藉此鼓勵學生們，在求學之路勇往直前，不畏艱難，獲得更好成績。

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▲好帝一食品董事長劉貞秀(左三)頒發獎學金給優秀學子（圖／記者林怡孜攝，2021,11,30）

台南市議員曾信凱表示，「愛在東區」這項活動已經邁入第 17 年，延續父親曾順良「良友會」的優良傳統，一直以來也受到許多善心企業人士的支持。今年因疫情影響，良友會例行的公益活動都必須暫停或是縮小舉辦，但是他堅持小鬥士的表揚不能停止，要讓學生們都能感受這份溫馨，未來能更加奮發向上，將所學回饋更多需要的人。