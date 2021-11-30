施暴事件難發聲！世衛：全球1／3女性曾遭肢體與性暴力
有著「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜今（30）日被爆出，遭到林姓男友嚴重家暴，導致全身多處挫傷，且對方手握私密影片，讓身為民代的高嘉瑜不敢報案。其實世界上遭受暴力對待的女性人數超乎想像，根據世界衛生組織（WHO）在今年3月所做的調查指出，全球有三分之一的女性，亦即超過7億人，在一生中曾經遭受暴力對待，且女性被恐怖情人暴力相向的經驗有年輕化趨勢。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-30 17:36:31
英國《BBC》今年3月引述世衛組織調查報告進行報導，分析指出，全球有高達7.36億名女性，在一生中遭受過肢體暴力或是性暴力，也就是每3名女性就有1人曾被暴力對待。
報告指出，雖然結果與在2013年的報告結果相當，但卻有年輕化的趨勢。調查顯示，在15歲至24歲之間，四分之一的女性在25歲左右時，就曾有被親密伴侶暴力相向的經驗。世衛稱這份報告是同類型研究中規模最大，涵蓋2000年至2018年各國的數據和研究。
親密伴侶暴力是最常見的暴力類型，約有6.41億名女性表示他們曾被恐怖情人暴力對待。另外，全球有6%的女性表示，曾經被丈夫或伴侶以外的人施暴。
研究報告作者賈西亞－莫雷諾（Claudia Garcia-Moreno）表示，這份數字非常的驚人，且實際受害者可能更多，因為性暴力受害者往往會被貼上標籤，因此受暴者多隱忍而未通報。
調查顯示，在斐濟、南亞、薩哈拉以南非洲、大洋洲等低收入國家的婦女更可能受到伴侶肢體暴力或性暴力對待，這些國家有37%女性被施暴。報告指出，因為無法經濟獨立往往導致年輕女孩與婦女困在受虐的關係之中。