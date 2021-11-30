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韓國確診數激增病房不夠用！新增病例將採「居家治療」

▲韓國新增確診病例數飆增，國內病床資源吃緊，新確診患者必須接受在家治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國新增確診病例數飆增，國內病床資源吃緊，新確診患者必須接受在家治療。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-30 17:39:42

韓國近期確診新冠肺炎、重症患者案例居高不下，自11月採取「與病毒共存」防疫模式以來，單日新增病例數連日創新高，導致國內醫院病床短缺、醫療量能吃緊。目前韓國當局宣布，新增確診患者原則上將進行「居家治療」，然而專家多半認為此舉僅是權宜之計，本質上無助於解決問題。

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綜合《中央日報》、《韓聯社》等韓媒報導，隨著韓國政府11月鬆綁部分防疫規定，新冠肺炎確診人數快速增加，病歿人數激增，梨大木洞醫院呼吸系統內科教授千恩美分析指出，病歿人數激增的原因可能是因為病床不足，導致重症病患無法獲得及時治療而死亡。

過去韓國只有70歲以下、無症狀或輕症患者，才能根據本人意願進行居家治療，其他病患皆採「能住院就住院」的做法，根據《韓國先驅報》報導，全國重症監護床位使用率已達77%，首都圈地區則高達86.6%，然而如今確診人數飆高，此作法醫療資源消耗甚鉅，恐怕國內病床吃緊的情況下無法再負荷如此大量患者。

▲韓國疫情再次升溫，重症數創新高，政府研議是否中斷恢復日常計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情再次升溫，重症數創新高，國內許多鬆綁防疫措施只能喊卡。（圖／美聯社／達志影像）


報導內提到，未來這些新增的確診患者原則上將進行居家治療，除了仍得接受醫療機構的管理外，患者遇上症狀出現變化或有需求方可連繫短期上門診療中心，並開放24小時專線、醫療機構提供血氧飽和度測試設備、退燒藥等相關配套措施。

然而專家們卻多半認為此舉是牛頭不對馬嘴，梨大木洞醫院呼吸系統內科教授千恩美批評，這樣的對策根本稱不上「居家治療」，充其量不過是在家觀察，對於確診的老年患者病情一惡化就容易造成重症甚至死亡，政府的作為是「剝奪他們接受抗體藥物治療的機會」。

韓國疾病管理廳指出，12月預計再增加2477張專用病床，而確診者較多的首都圈地區預計將增加約2000張病床，並規畫新建生活治療中心。首爾大學疾病管理學教授金允則認為，當前重症患者數字遽增，許多患者無法入院治療，政府制定的對策卻只是把居家治療這個住進生活治療中心的替代方案，說成是抗疫對策，對於控制疫情這個問題本質起不了核心作用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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