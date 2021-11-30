SBL／璞園換血新軍加入　「北大戰神」李効輯圓夢披戰袍

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總經理陳信安表示，上賽季領航猿成績不如預期，但是他們還是展現了運動家精神，相信這一季給已打出更好的表現。而璞園的部分，總教練黃啟峰則是談了談自己對於球隊的看法和期許。
黃啟峰表示，今年球隊有11名新秀，而且很多都不是科班出身，來自於二三線的學校，或著是素人，因此很多東西要從頭教起來，確實不容易。不過他也欣慰的表示，「好在他們都很認真，願意去學一些東西，這是比較開心的部分。」
「目標當然不可能是冠軍，但是希望球隊能打出璞園體系的內容，球員能去享受這個舞台。不要忘記當初打籃球的那種熱情，至少讓對手尊敬覺得璞園是一支球隊。」黃啟峰如此說道。
璞園今年換血並且改變球隊組成後，讓不少資質不是那麼優秀，但是對籃球報有熱情的球員，獲得了實現夢想的機會。像是過去在電商擔任客戶經理、有「北大戰神」之稱的李効輯，就很開心自己能去做一直夢想做的工作。
李効輯在學生時期雖未接受過正規訓練和參與過一級賽事，但職籃帶來的衝擊，讓他有機會能站在夢想的舞台上。他透露自己主動致電給黃啟峰，表示想來試試看。
「真的很累，因為我不是科班出身，很多東西——特別是觀念上的——都要從頭來。也體會到職業球員真的很累。」李効輯笑說，「我十月加入之後，有很多地方不如其他人，但自己最有優勢的武器就是中距離跳投和拚盡，很珍惜每分每秒的機會。」