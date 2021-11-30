COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

SBL／璞園換血新軍加入　「北大戰神」李効輯圓夢披戰袍

▲過去在電商擔任客戶經理、有「北大戰神」之稱的李効輯，今年加入璞園圓夢。（圖／黃建霖攝）
▲過去在電商擔任客戶經理、有「北大戰神」之稱的李効輯，今年加入璞園圓夢。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/桃園報導

2021-11-30 18:22:52

桃園璞園建築今日和桃園領航猿舉辦開季交流賽，球隊三洋將羅賓森、喬丹、吉倫皆已到齊，三人這一場比賽都沒有上場。在15分鐘的小試身手後，最終領航猿以15:5贏得了比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市長鄭文燦今天出席勉勵，感謝璞園建築團隊多年來對國內籃球的吃持，去年成立的桃園領航猿雖受疫情影響、主場賽事閉門進行，但仍然挺進季後賽，帶給球迷很多的感動。

總經理陳信安表示，上賽季領航猿成績不如預期，但是他們還是展現了運動家精神，相信這一季給已打出更好的表現。而璞園的部分，總教練黃啟峰則是談了談自己對於球隊的看法和期許。

黃啟峰表示，今年球隊有11名新秀，而且很多都不是科班出身，來自於二三線的學校，或著是素人，因此很多東西要從頭教起來，確實不容易。不過他也欣慰的表示，「好在他們都很認真，願意去學一些東西，這是比較開心的部分。」

「目標當然不可能是冠軍，但是希望球隊能打出璞園體系的內容，球員能去享受這個舞台。不要忘記當初打籃球的那種熱情，至少讓對手尊敬覺得璞園是一支球隊。」黃啟峰如此說道。

璞園今年換血並且改變球隊組成後，讓不少資質不是那麼優秀，但是對籃球報有熱情的球員，獲得了實現夢想的機會。像是過去在電商擔任客戶經理、有「北大戰神」之稱的李効輯，就很開心自己能去做一直夢想做的工作。

李効輯在學生時期雖未接受過正規訓練和參與過一級賽事，但職籃帶來的衝擊，讓他有機會能站在夢想的舞台上。他透露自己主動致電給黃啟峰，表示想來試試看。

「真的很累，因為我不是科班出身，很多東西——特別是觀念上的——都要從頭來。也體會到職業球員真的很累。」李効輯笑說，「我十月加入之後，有很多地方不如其他人，但自己最有優勢的武器就是中距離跳投和拚盡，很珍惜每分每秒的機會。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
53.52%46.48%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
50.62%49.38%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.38%59.62%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.3%47.7%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀