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星馬開通陸空旅遊通道　完整接種者入境免隔離

▲新加坡和馬來西亞29日開通雙邊陸空旅遊通道。（示意圖／shutterstock）
▲新加坡和馬來西亞29日開通雙邊陸空旅遊通道。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-30 19:11:05

《四方報》報導，新型變種毒株Omicron讓各國嚴陣以對，在菲律賓決定禁止歐洲7國航班之際，新加坡和馬來西亞則於昨（29）日如期開通雙邊陸空旅遊通道（vaccinated travel lane），完整接種疫苗的兩國旅客將可「免隔離」於兩國往返。

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在疫情爆發前，新加坡和馬來西亞人民往來頻繁，每天有多達30萬名馬來西亞人通勤到新加坡工作，但在去年3月，星馬邊境因疫情關閉，數以萬計的人滯留在兩地，礙於隔離規定無法與家人團聚。隨著陸空旅遊通道於29日開通，兩國完整接種疫苗的公民、永久居民或持有長期旅遊通行證者，可以乘坐巴士或搭乘飛機往返兩國，不必接受隔離。

不過，因應Omicron變異毒株的出現，新加坡也調整政策，要求旅客除需提交48小時內核酸檢測陰性報告外，抵達邊境後還須再自費進行抗原檢測，確認陰性才能獲准入境。

根據《Our World In Data》，馬來西亞完整接種率已經突破77%，新加坡則達到88%，兩國高接種率成為旅遊通道得以開放的重要原因。新加坡總理李顯龍表示，將持續觀察Omicron毒株的發展，但表示兩國持續擴大開放雙邊邊境的目標不變。

目前，兩國領袖也正在研議擴大空中旅遊通道，增加檳城、蘭卡威、古晉和亞庇等城市；同時計劃開通海路旅遊通道，連結新加坡丹娜美拉碼頭（Tanah Merah Ferry Terminal）和馬來西亞柔佛州的迪沙魯海灣（Desaru），進一步放寬兩國邊境限制。

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