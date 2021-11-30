名家論壇》單厚之／四大公投變成朱立倫的不信任投票

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今天國民黨智庫和《台灣民意基金會》也分別公布了民調，國民黨智庫的民調相對樂觀，認為只有重啟核四可能被否決，其餘3項公投仍有一定幅度的領先。而《台灣民意基金會》的民調則顯示，不同意重啟核四的比例已經超過同意，公投綁大選、珍愛藻礁贊成方還領先大約6%，而反萊豬公投的正反雙方則為55.9%：36.5%。
根據《台灣民意基金會》的民調，過去一個月反萊豬公投正反雙方的差距銳減23%，公投綁大選差距縮減17.3%、珍愛藻礁縮減12.5%，而重啟核四縮減7.4%並被逆轉。顯示在短短一個月的時間，四大公投的民意已經出現重大變化，民進黨成功的壓縮了公投落後差距，這和《美麗島電子報》民調呈現的趨勢是完全一致的。
這一波藍綠公投的對決，是從10月23日陳柏惟罷免案確定後開始起跑，原本民進黨在四大公投都居於絕對的弱勢，但短短一個多月的時間，民進黨不僅大幅縮小差距，而且後勢仍然看漲。藍軍當然會歸因是民進黨以國家之力打公投，但這其實也顯現，藍綠在和社會對話、動員支持者的能力上，都有巨大的落差。
國民黨中央一開始明顯有輕敵的問題，只忙著跟民進黨喊價，民進黨說要辦300場說明會，國民黨就加碼到1218場，卻完全沒有考慮雖然同樣叫做一場，但街講跟造勢場的規模跟效果其實是天差地別的。國民黨只忙著喊口號、畫大餅，但對於內部的橫向聯繫，根本沒有任何的規劃，至今還是一盤散沙。
近日幾份民調證實了藍營內部的憂心，國民黨才開始有了比較積極的動作，這兩天也有雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱表態支持四項公投。但其實國民黨內目前能夠動出來的，也都還僅限於黨內支持朱立倫的力量，至於其他的縣市長仍沒有看到動作，也因此趙少康才會公開批評國民黨地方首長「自私自利到極點」。
但今天國民黨會走到這個局面，最主要的原因仍然是朱立倫當選黨主席之後用人唯親的作風，所有黨職都一定要用絕對的自己人，還弄個「同舟計畫」回饋在黨主席選舉中出力的傅崑萁、鍾小平，擺明了就是要鞏固自己的黨內勢力，這樣的作風自然不可能團結全黨。更不要說朱立倫至今連自己和戰鬥藍、趙少康、馬英九之間的矛盾，都不願意用點心去化解。
朱立倫一心想的是2024年的門票，卻輕忽了擺在眼前的公投，還以為是一場必勝之戰，一心以為鴻鵠將至，所以該做的黨內團結、整合跟布局都沒有做，如果不是戰鬥藍和黨內其他勢力主動出擊，今天的局面可能還會更糟。
被逼近的四大公投，如今已經成為朱立倫的生死存亡之戰，如果只過一個或都被民進黨翻盤，朱立倫這個黨主席只怕很難繼續做下去。公投跟選舉一樣，不管選前的聲勢好壞，最終還是要看動員跟催票的能力，朱立倫如果不能改變心態，真正的團結全黨上下，公投結果恐怕不容樂觀。
●作者：單厚之／資深媒體人
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