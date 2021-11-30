菲律賓總統候選人對中國的態度曝！大選關注南海主權問題

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目前民調最高的小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）在南海爭議上認同杜特蒂的作法，認為菲律賓不應與中國發生衝突，直言：「菲律賓無法承受與這個亞洲巨人開戰」。
反對和中國過於親近的菲律賓總統候選人兼現任參議員拉克森（Panfilo Lacson）在爭端發生後幾天，便登上與中國有主權爭議的中業島宣示主權，並插上國旗。但他也表示他在途中收到中國海軍的警告，而且手機還接到「歡迎來到中國」的短信，讓他覺得很荒謬。
另外，將角逐大選的馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）則表示，將利用海牙仲裁機構對南海爭端的裁決，作為與中國談判的籌碼。杜特蒂的親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）也登記參選了明年的總統大選，他尚未對「南海議題」發出聲明，但外界認為他和杜特蒂的立場一致。
根據美聯社，知名的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）也將參選。他曾表示，在與中國成為「朋友」的同時，希望能保護菲律賓在南海的主權。顯然他雖然支持菲律賓的南海主權，但仍希望能跟中國交友，牟取商業利益。而現任副總統羅貝多（Leni Robredo）也登記參選下屆大選，她表示若中國不承認海牙仲裁的話，就堅決不談判，不過在中菲貿易和投資合作上持開放態度。