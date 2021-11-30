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菲律賓總統候選人對中國的態度曝！大選關注南海主權問題

▲知名的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）也將參選。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）也將參選。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-30 19:08:11｜2021-11-30 19:10:12

《四方報》報導，菲律賓即將在2022年舉行總統選舉，讓全國人民都相當關注。同時，菲律賓與中國的關係在近期因為南海爭端而十分緊張，候選人們紛紛聚焦在南海「仁愛礁」的主權議題，向選民闡述自身理念。 

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中國認為「仁愛礁」是自己的土地，要求菲律賓信守承諾，拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦。近期，中國海岸警衛隊的船11月中旬，攔截了菲律賓補給船並發射水砲。雖然無人傷亡，但仍導致補給船沒辦法運送物資給駐守仁愛礁的菲國軍人。 

目前民調最高的小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）在南海爭議上認同杜特蒂的作法，認為菲律賓不應與中國發生衝突，直言：「菲律賓無法承受與這個亞洲巨人開戰」。 

反對和中國過於親近的菲律賓總統候選人兼現任參議員拉克森（Panfilo Lacson）在爭端發生後幾天，便登上與中國有主權爭議的中業島宣示主權，並插上國旗。但他也表示他在途中收到中國海軍的警告，而且手機還接到「歡迎來到中國」的短信，讓他覺得很荒謬。 

另外，將角逐大選的馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）則表示，將利用海牙仲裁機構對南海爭端的裁決，作為與中國談判的籌碼。杜特蒂的親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）也登記參選了明年的總統大選，他尚未對「南海議題」發出聲明，但外界認為他和杜特蒂的立場一致。 

根據美聯社，知名的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）也將參選。他曾表示，在與中國成為「朋友」的同時，希望能保護菲律賓在南海的主權。顯然他雖然支持菲律賓的南海主權，但仍希望能跟中國交友，牟取商業利益。而現任副總統羅貝多（Leni Robredo）也登記參選下屆大選，她表示若中國不承認海牙仲裁的話，就堅決不談判，不過在中菲貿易和投資合作上持開放態度。 


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