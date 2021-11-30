中國「文具盲盒」變相割韭菜？1隻筆包裝後溢價高達15倍
上海市消費者權益保護委員會近日發現，對於風靡中小學生圈的「文具盲盒」溢價明顯，調查發現電商平台販售的文具盲盒中，一枝普通的筆若隨機發貨原價約新台幣15元左右，但指定隱藏版人物價格卻能飆至新台幣300元以上。對此，外界也傳出要監管部門與店家負起出面控管，避免誘導宣傳的責任，免得讓文具盲盒成為市場炒作「割韭菜」的工具。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-30 19:20:59
綜合中國媒體報導，上海市消保委近日發佈未成年人盲盒消費調查報告，其中指出未成年人購買盲盒的現象多與社交需求有關，且相較於成年人，未成年人更易購買成癮。此外，盲盒市場普遍出現溢價現象、交易不公問題確實存在，調查中部分文具盲盒溢價可高達14、15倍。
調查中發現，一款於電商平台熱銷的中性筆盲盒，總共有14款普通角色與2款隱藏版角色，若隨機發貨一枝筆為人民幣6.8元（約新台幣15元），若指定購買普通角色款式價格則提升至人民幣7.8元，而想購買指定隱藏款人物價格則會飆漲至人民幣68.8元（約新台幣300元）。
報導中提到，中國近年來形成一股「萬物皆可盲盒」風潮，而當這股風潮席捲至文具項目，充滿趣味感、不確定性又刺激消費的文具盲盒便成為中小學生之間爭奇鬥艷的社交貨幣，為了湊齊整套文具或抽中特定隱藏款，許多未成年人在缺乏判斷力和「開箱」所產生的愉悅體驗下，把購買盲盒與開箱愉悅感掛勾，導致消費行為成癮。
此外，上海市消保委也發現部分商家會利用「必中」、「指定款」、「必出隱藏款」等肯定字樣誘導消費，這也是挑戰公平交易權的一部分，而商家以溢價盲盒當作「割韭菜」工具，誘騙缺乏公平消費判斷力的未成年人成癮，對同業來說亦是不公平競爭行為，未來上海市消保委也將針對未成年人的盲盒銷售行為進行限制和規範。