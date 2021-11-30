「台中十大伴手禮」網路票選 可抽任天堂switch遊戲機

首度結合台中購物節舉辦的「第13屆台中市十大伴手禮」網路票選活動己開跑，將至12月5日截止。再於12月11、12一連2天，在市民廣場舉辦現場票選。主辦單位台中市工商發展投資策進會邀請市民選出心中的「口袋名單」，凡參與網路票選，還有機會抽中任天堂switch遊戲機。





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工策會總幹事黃于珊說，「十大伴手禮獎」透過各類別專家評選出百大店家，再進行網路投票與現場票選，重重關卡綜合計分的機制公平選出，另設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證。由於參與踴躍，競爭激烈。





▲「台中十大伴手禮」網路票選已開跑，進入網路票選的百大店家卯起來宣傳，爭取民眾認同。（圖／市府提供）

尤其今年將「十大伴手禮」網路票選結合「台中購物節」，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，即可參與網路票選，十分方便，呼籲台中購物節APP百萬會員，一同票選出心目中的台中伴手禮。





現場票選活動將於12月11日起一連兩天，在市民廣場登場，歡迎民眾為自己心目中的伴手禮加油打氣，協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。





勞工局長張大春表示，本屆台中市十大伴手禮百大店家，包含五家勞工局輔導「摘星青年」店家，市府持續規劃推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助有志青年圓創業夢想，共規劃設置光復新村、審計新村及摘星山莊等三處青創基地，輔導青年創業，進而發展台中市為創意城市、生活首都。





▲首度參加十大伴手禮選拔的臻品植萃，主打養生花草茶，通過專家評選入圍百大店家後，展現強大企圖心往十大達陣。（圖／市府提供）

經發局長張峯源指出，截至目前台中購物節累計登錄金額已逾200億元、APP下載量破103萬次，每天都在創新紀錄，歡迎百萬購物節APP會員踴躍上網票選心目中最佳台中伴手禮。





台中市糕餅公會理事長蔡萬財說，台中的糕餅、烘焙產品舉國知名，因為業者自我提升而且重視食品安全，符合民眾期待，就像台中市十大伴手禮要求食品類產品，皆須檢附衛生檢驗合格證明還有食安專家參加評選，嚴密的遴選制度，就是為了讓消費者買的開心、吃的安心。



