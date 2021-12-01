COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／湖人糟了！詹皇觸發健康安全協議　恐至少缺陣10天

▲LeBron James將因健康與安全協議缺席比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James將因健康與安全協議缺席比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-01 08:55:56

就在出戰沙加緬度國王的比賽之前，洛杉磯湖人官方宣布，明星前鋒LeBron James將因健康與安全協議缺席今日比賽。而且根據聯盟規則，他未來的10天應該也都只能作壁上觀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人本季問題不少，除了Anthony Davis的狀態始終無法提升到奪冠之前外，Russell Westbrook加入球隊之後，也還沒找到最佳的化學效應，教練團仍在尋找最適合他融入球隊的陣容。

在這一段時間裡，僅有James是湖人贏球的保證，只要他出賽，球隊才能打出比較有競爭力的內容。但本季他的出勤率也堪憂，先是因傷缺陣，如今又將因為健康與安全協議無法出賽。

按照本賽季聯盟防疫規定，若球員新冠病毒檢測為陽性，將至少隔離10天；若是在24小時內提供2次新冠陰性報告，則可以回歸。這意味著James至少缺席5場湖人的比賽，接下來湖人將分別迎戰國王、快艇、塞爾提克、灰熊和雷霆。

本季James場均出戰36.9分鐘，得到25.8分5.2籃板6.8助攻。近4個賽季缺席了71場比賽，而在生涯前15年，他一共只缺席過71場比賽。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
52.55%47.45%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
49.65%50.35%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.21%59.79%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
51.47%48.53%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀