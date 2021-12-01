NBA／湖人糟了！詹皇觸發健康安全協議 恐至少缺陣10天
就在出戰沙加緬度國王的比賽之前，洛杉磯湖人官方宣布，明星前鋒LeBron James將因健康與安全協議缺席今日比賽。而且根據聯盟規則，他未來的10天應該也都只能作壁上觀。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-01 08:55:56
湖人本季問題不少，除了Anthony Davis的狀態始終無法提升到奪冠之前外，Russell Westbrook加入球隊之後，也還沒找到最佳的化學效應，教練團仍在尋找最適合他融入球隊的陣容。
在這一段時間裡，僅有James是湖人贏球的保證，只要他出賽，球隊才能打出比較有競爭力的內容。但本季他的出勤率也堪憂，先是因傷缺陣，如今又將因為健康與安全協議無法出賽。
按照本賽季聯盟防疫規定，若球員新冠病毒檢測為陽性，將至少隔離10天；若是在24小時內提供2次新冠陰性報告，則可以回歸。這意味著James至少缺席5場湖人的比賽，接下來湖人將分別迎戰國王、快艇、塞爾提克、灰熊和雷霆。
本季James場均出戰36.9分鐘，得到25.8分5.2籃板6.8助攻。近4個賽季缺席了71場比賽，而在生涯前15年，他一共只缺席過71場比賽。