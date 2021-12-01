美國將加強入境規定　搭機前篩檢從3日內縮至1日

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華盛頓郵報（The Washington Post）今天引述3位不具名聯邦衛生官員指出，拜登12月2日將宣布冬季防疫策略，其中一環便是要求所有入境旅客須在搭機前1日內進行篩檢，不論是否已完整接種COVID-19疫苗或出發地為何，美國籍人士也在規範範圍內。
此外，華郵指出，拜登政府也在考慮要求所有旅客，入境後3至5天再次接受篩檢。
根據美國目前規定，凡是已完整接種COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。
自疫情爆發以來，美國從未硬性要求入境旅客隔離，但似乎可能因為Omicron發生改變。華郵表示，拜登政府內部正在辯論是否要求旅客入境後自我隔離7天，即便他們篩檢結果陰性，並討論是否對不守規定的民眾開罰。
華郵指出，上述2項篩檢新規都被列入美國疾病管制暨預防中心（CDC）起草的一份公衛命令草稿中，已送交美國衛生部與白宮檢閱。自我隔離規定目前雖未納入其中，但官員指出，之後可能被列入。
華郵表示，目前不確定新規何時會上路，但根據一名官員說法，有鑒於防堵Omicron的急迫性，有可能在一至兩週內生效。
世界衛生組織（WHO）26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），拜登當天就下令29日起禁止來自南非等8國的非美籍旅客入境。（編輯：陳惠珍）1101201