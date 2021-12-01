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關定了！林秉樞累犯傷害、限制自由　律師：不得緩刑

▲高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將人拘提到案。（圖／讀者提供）
▲高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將人拘提到案。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 09:20:15｜2021-12-01 09:26:54

立委高嘉瑜11日在飯店遭男友林秉樞家暴、限制行2天，更被爆出是累犯，今（１）晨警方4點多將林秉樞上手銬帶回板橋分局；法界人士認為，林秉樞已涉嫌刑法傷害、妨害電腦使用、妨害自由及恐嚇等罪，再加上且過去有類似犯罪紀錄，犯後又否認、未和解的話，恐遭判不得易科罰金的刑期，須入監服刑。

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高嘉瑜家暴事件引發軒然大波，林秉樞疑似握有與高嘉瑜的私密影片，還扣住手機及備份資料、控制行動；林秉樞還爆出是家暴「慣犯」，過去曾對父母施暴、還威脅前女友要「殺死她小孩」。

根據《自由時報》報導，法界人士表示，林秉樞的行為恐涉傷害、妨害電腦使用及妨害自由罪；若未經同意偷拍親密照，還涉妨害秘密罪，如果威脅散布則涉恐嚇罪。

法界人士指出，最重刑期應是「私行拘禁2天」，妨害自由這部分如果無法和解，法院通常會判處一年左右徒刑，原則上不給緩刑。

法界人士分析，如果法院認為犯罪情節嚴重，被告有類似紀錄，犯後否認、無法和解，判處的刑期，恐不能易科罰金。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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