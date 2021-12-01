不給林秉樞鑽漏洞！警耗時3小時搜查 程序嚴謹依法上銬
立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞家暴、限制行動，警方今晨4點多將人上手銬、拘捕歸案，面對法律出身的林秉樞，警方偵辦過程相當謹慎，原本警方第一時間查驗林秉樞身分，還被反問「為什麼要查我？」，在看到警方秀出拘票、搜索票，林秉樞才願意配合調查。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 09:57:46｜2021-12-01 10:18:05
林秉樞法律系畢業後，先在中央大學拿完碩士，目前就讀政治大學博士班，警方認為其對法律相關常識不陌生，在進行搜索時特別注意「程序問題」。
據了解，警方兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索，在今凌晨1時在馥都飯店1樓，看見林秉樞準備要離開飯店，林秉樞見1樓有大批警力，才回到飯店房間等待。
隨後警方上樓敲門，第一時間林秉樞不願配合，甚至反問「為什麼要查我？」，在看到警方秀出拘票、搜索票，林秉樞才說「我都配合」。
在查扣林男物品過程，警方也相當謹慎，每查扣一項物品就向林秉樞確認一次並簽名，以防被其找到漏洞，所以整個搜查、扣押過程達3小時，確認所有程序完全合法滴水不漏，並依照拘提規定對其上銬。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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