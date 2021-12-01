疫情大反彈！韓國增逾5千例創新高 疑遭Omicron入國門
韓國11月初開始「與病毒共存」（With Corona）的新型態防疫生活，但近來疫情大反彈，單日新增確診病例數不斷破紀錄，重症以及死亡人數也連連攀升。今（1）日通報新增確診數5123例，再度寫下歷史新高，更是首度突破5000例大關。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-01 09:59:35｜2021-12-01 10:01:07
根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部1日通報，截至0時為止，新增確診病例5123例，不但是首次突破5000例，更是韓國自2020年1月疫情爆發以來的新紀錄。報導指出，繼24日首次新增超過4000例之後，至新增確診突破5000例，僅相隔一週。
在新增確診病例暴增的情況之下，重症患者增加62例，同樣創下了歷史新高。目前韓國境內重症患者累計達到723例。
自韓國於11月初實施「與病毒共存」模式，導致國內醫院病床短缺、醫療量能吃緊，導致重症病患無法獲得及時治療而死亡。韓國當局更宣布新增確診患者原則上將進行「居家治療」，但專家多半認為此舉僅是權宜之計，本質上無助於解決問題。
在疫情急遽升溫的情況下，韓國還要擔心最新出現的Omicron變種病毒，韓國一對前往奈及利亞的夫婦在返國後確診，且疑似為Omicron病毒感染案例。目前韓國防疫當局正緊急進行調查，若確認為Omicron案例，恐有在國內廣泛擴散的疑慮。