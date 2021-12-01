常疲倦、憂鬱、硬不起來？男性更年期易忽略，一張圖自我檢測！

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程威銘醫師表示，男性荷爾蒙約在30歲會達到高峰，隨後每年約以1%逐漸減少，在約50歲時慢慢進入更年期階段。而有三高、糖尿病、肥胖、其他代謝症候群等族群，會下降得更快，醫師就曾遇過20多歲身體發現身體異樣的民眾就醫檢查，發現有男性荷爾蒙不足的情況。
影響男性荷爾蒙、更年期的因素可從睪丸和大腦來看，其中睪丸的問題較為常見，最主要因素為老化、以及前述各種慢性疾病等，使得睪丸功能逐漸衰退。其他也包括睪丸因外傷、感染、疝氣、手術等，造成發炎、萎縮、功能受到影響。而男性荷爾蒙分泌由大腦控制，因此若有出現腦瘤、憂鬱症等疾病影響到腦部，也會使得分泌不足。
注意，健身、減肥產品也可能影響！
值得注意的是，許多減重、健身者會使用合成型荷爾蒙產品，當中可能含有類似男性荷爾蒙的成分，長期使用將使得身體認為男性荷爾蒙足夠，為達平衡調節，進而減少分泌，有如睪丸自認功成身退般逐漸萎縮，當日後不在使用產品，內外供應皆不足的情況下，便也會出現男性荷爾蒙低下、提早進入更年期狀態，又或是得長久依賴此類產品，此情況也需留意。
男性更年期影響廣泛，身心皆可能受到波及！
男性更年期雖然不像女性更年期來得突然且明顯，但正也因為不明顯，往往讓人忽略、只覺得提不起勁、硬不起來、生活好像哪裡怪怪的。
程威銘醫師表示，男性荷爾蒙可說是男性的活力來源，當不足、進入更年期時，最顯而易見的往往僅是性慾降低、勃起功能變差、早洩等性功能障礙，其他較不明顯的影響則包括疲倦、對週遭事物不感興趣、悶悶不樂等。而在荷爾蒙低下的情況下，身體各項機能也可能受到影響，例如骨質流失形成骨鬆、肌肉量逐漸減少形成肌少症、貧血出現頭暈、以及糖尿病、高血脂等情況，也間接提升了心血管疾病的風險，影響相當廣泛，且對生活的影響恐怕遠過於無法勃起，也是需要注意的一環。
疲倦、憂鬱、硬不起來？一張圖檢測男性更年期！
程威銘醫師建議，男性若有感覺到近日身體狀況不如以往，可依美國聖路易大學「男性老化睪固酮低下評估量表」初步評估。當中第一個問題及第七個問題若回答「是」，或有３題回答「是」，便建議盡早檢查。
１．是否有性慾降低的情況？２．是否感覺沒有元氣、活力？３．是否體力變差、耐受力下降？４．是否有身高變矮的情況？５．是否覺得生活變得較沒樂趣？６．是否覺得悲傷或沮喪？７．是否勃起功能變得不堅挺？８．是否運動能力變差？９．是否晚餐之後會打瞌睡？１０．是否有工作表現不佳的情況？
男性更年期該怎麼辦？醫教６招全方位改善！
若發覺自己有男性荷爾蒙低下、更年期的情況，程威銘醫師建議，若不到50歲建議盡早檢查以利改善，畢竟距離合理的老化階段還有一段路要走。若年紀已經到了，且會影響生活，則可就醫並遵從醫囑服用荷爾蒙改善。
不論何者，日常也可以透過三低一高，也就是低糖、低油、低鹽、高纖等良好飲食習慣，以及培養運動、良好作息、控制體重等幫助減緩男性荷爾蒙下降。另外若有抽菸、酗酒習慣者，也應盡量避免、戒除，兩者不僅容易引起各種疾病，也是影響荷爾蒙分泌的因素之一。
程威銘醫師表示，正常的更年期是人人都會進入的成長過程，除了從生活改善，也可以學習如何樂活於人生新階段。而若有伴侶，兩人進入更年期的日子相當接近，也或許是為什麼常見相處融洽的夫妻，往往在接近快退休時開始鬧離婚，建議可彼此互相理解及扶持取代謾罵、爭吵，更有助度過更年期的影響。
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