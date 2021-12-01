天冷吃鍋、進補注意心肌梗塞！醫：４情境留意溫差變化。

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郭志東表示，形成心肌梗塞最主要的關鍵，在於血管受到阻塞，例如心房顫動等心臟疾病者易產生血塊、血栓堵住血管，高血脂患者壞的膽固醇（低密度膽固醇）慢慢堵住血管；或是血管因收縮而狹窄進而阻塞，例如本次所討論因氣溫變化所引起。兩項因素也可能同時存在，風險自然也會增加，相關風險族群除了不可避免的老化、家族遺傳，也包括了三高、糖尿病族群等慢性疾病及心臟疾病族群，以及飲食重口味、高油、高糖、高鹽、不喝水等飲食不正常者，或是沒有運動習慣、抽菸酗酒等生活型態不佳者，這些族群都需特別留意，也包括年輕族群。
４情境慎防心肌梗塞，天冷、溫差過大都要注意！
心肌梗塞的形成關鍵不只在於天冷，也包括溫差。郭志東醫師表示，天冷確實是個使得血管容易收縮，進而形成心肌梗塞的的主要關鍵，但民眾也要注意「身體已經暖和，環境溫度卻依舊寒冷」這樣溫差過大的情況。例如以冬季進補來說，民眾吃完薑母鴨、麻油雞等補物，身體熱已經感到暖和，血管處於放鬆狀態，出店家後天冷、風吹，血管便可能急速收縮，使得心肌梗塞的機率增加。
同樣的道理，像是洗澡進浴室前後、半夜起床上廁所、或是天冷泡溫泉等，也都很有可能處於這般溫差過大的情況。因此提醒民眾留意，建議天冷進補後一樣穿著外套注意保暖；進浴室前可以先放個熱水讓浴室暖和後再入內，並在洗完澡後先穿好衣服再出浴室；睡覺前可先放件外套在床旁邊，以便半夜起床上廁所、早上起床時可穿著；泡溫泉起身後也建議以浴巾、外套等保暖，避免直接赤裸身體回更衣室，如此便可大幅降低因為溫差產生的心肌梗塞風險。當然，上述４種情況僅是舉例參考，最重要的是避免溫差過大。
留意心肌梗塞危險徵兆：胸悶、胸痛、延伸性疼痛！
預防勝於治療，但若真的碰上心肌梗塞的情況，民眾也得知道危機正在進行，必須盡早就醫治療，以免憾事發生。郭志東醫師指出，心肌梗塞最明顯的症狀如胸悶、胸痛，其疼痛的感覺並非刺痛，而是偏向於有如受到重壓、喘不過氣的悶痛感，並且也可能出現延伸至左肩、左背、左手，甚至是下脖子、下顎、牙齦等的延伸性疼痛，這些延伸性疼痛感受則偏向於麻痛感。除此之外也會出現呼吸困難，而在這樣極度不適、具生命危險的情況下，也會出現冒冷汗的症狀。醫師表示，人在正常情況下並不會冒冷汗，通常會冒冷汗已代表身體情況危急、觸動了交感神經，是為重要的警訊，代表當前狀況非比尋常，務必要提高警覺，如遇上述這些症狀應即刻就醫，以避免輕忽、觀察過久而導致憾事發生。
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