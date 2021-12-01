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回應游盈隆「白賊」指控　蘇治芬：我有負李應元2次

▲游盈隆指蘇治芬找李應元回鄉參選一事，葉菊蘭可做證。圖為2009年李應元成立「雲林社」，葉菊蘭前往祝賀。（資料畫面，2021.12.01）
▲游盈隆指蘇治芬找李應元回鄉參選一事，葉菊蘭可做證。圖為2009年李應元成立「雲林社」，葉菊蘭前往祝賀。（資料畫面，2021.12.01）

記者顏幸如/綜合報導

2021-12-01 10:29:58

台灣民意基金會董事長游盈隆日前在臉書悼念李應元，提及前雲林縣長蘇治芬曾親邀應元回雲林故鄉、答應讓李參選下一屆縣長，卻出爾反爾，導致李應元在政壇流浪。蘇治芬今說明當年放棄連任又參選的真相，以及為何轉挺李進勇，坦言自己負了李應元兩次。

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前駐泰代表李應元上月11日病逝，台灣民意基金會董事長游盈隆12日在臉書發表「悼念英年早逝的李應元兄」一文，提及立委蘇治芬擔任雲林縣長時，力邀李應元回雲林故鄉擔任副縣長，事後卻未實現讓李應元參選縣長的承諾。
 

▲游盈隆以「女人心海底針」形容蘇治芬應允李應元接班又出爾反爾的往事。（圖／游盈隆臉書，2021.12.01）
▲游盈隆以「女人心海底針」形容蘇治芬邀李應元接班又出爾反爾的往事。（圖／游盈隆臉書，2021.12.01）
游盈隆指謝長廷、葉菊蘭皆可作證，並感嘆李應元一路受創，傷心離開心愛故鄉，結束心碎失望的政治旅程，即使遍體鱗傷卻沒說過蘇治芬一句壞話。

當時蘇治芬表示以哀悼為重，將在出喪期滿後回應此事。李應元昨天告別式只有家祭，雲林立委劉建國卻無預警出現，被家屬拒於靈堂外。由於蘇、劉兩人皆是民進黨下屆雲林縣長提名熱門人選，讓黨內人士嗅到山雨欲來的味道。

蘇治芬今（12日）在臉書細說從頭，並透露縣長任內婉拒支持游盈隆爭取不分區立委、鬧得不歡而散後，兩人幾乎不曾談話。暗指與游早已交惡。
 

▲蘇治芬透露自己被羈押期間，蘇嘉全向黨主席蔡英文主張提名連任。（資料畫面，2021.12.01）
▲蘇治芬透露自己被羈押期間，蘇嘉全向黨主席蔡英文主張提名連任。（資料畫面，2021.12.01）
蘇治芬指自己和李應元的波折有兩段；一是請他回雲林當副縣長和選下一屆縣長，二是李應元跟李進勇、劉建國拼民進黨黨內縣長初選。並指「二個波段我都有負應元，我從沒否認」。

蘇治芬透露2008年第一任縣長期間，腦內長了一個白點，她擔心撐不過與張家對峙，請李應元回來提前佈署、答應做李的總幹事。後來蘇治芬被指控貪污入獄11天，在牢裏時，黨秘書長蘇嘉全主張提名她連任，避免政治局勢被操弄。
 

▲蘇治芬在臉書細說從頭，坦言自己負了李應元兩次。（圖／蘇治芬臉書，2021.12.01）
▲蘇治芬在臉書細說從頭，坦言自己負了李應元兩次。（圖／蘇治芬臉書，2021.12.01）
至於2任屆滿後3男爭取接棒，蘇治芬認為當時政治氛圍由李進勇出缐，才能挑戰張家的地盤結構，於是把當年的應允擱在一邊。她說自己的成長訓練課程就是面對國民黨：「對他造成我無以彌補的錯誤和遺憾，令我想來就悲痛不已。」蘇治芬說，自己對李應元有相惜、有感謝、有欠悔，願李的大氣和笑容，能原諒當下自以為在成大局的她。
 

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