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林秉樞被逮嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊打臉：做人要反省

▲警方今（1）晨4點多將人上手銬、拘捕歸案，第一時間林秉樞不願配合警方偵辦，嗆聲「要找律師到場，自己跟律師呂秋遠很熟」。（圖／讀者提供）
▲警方今（1）晨4點多將人上手銬、拘捕歸案，第一時間林秉樞不願配合警方偵辦，嗆聲「要找律師到場，自己跟律師呂秋遠很熟」。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 10:29:16

立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞家暴、限制行動，警方今（1）晨4點多將人上手銬、拘捕歸案，第一時間林秉樞不願配合警方偵辦，嗆聲「要找律師到場，自己跟律師呂秋遠很熟」，甚至反問「為什麼要查我？」，警方秀出拘票、搜索票，林秉樞才改口願意配合；呂秋遠在臉書打槍林秉樞，更痛批「做人，要好好反省這一切，不要再說跟誰很熟了。」

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警方兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索，在今凌晨1時在馥都飯店1樓，看見林秉樞準備要離開飯店，林秉樞見1樓有大批警力，才回到飯店房間等待。隨後警方上樓敲門，第一時間林秉樞不願配合，要找律師到場，還嗆說跟律師呂秋遠很熟；最後，林秉樞看到警方秀出拘票、搜索票，林秉樞才說「我都配合」。

呂秋遠表示，「一大早有一堆電話要確認我跟他（林秉樞）熟不熟」，自己確實有參加林母的告別式，這是唯一一次見過他的公開場合。

呂秋遠說，林秉樞確實在案發前一天，曾經發訊息給他，但是昨天晚上林秉樞真的沒有跟自己聯繫，「不是聯繫不上，是沒有聯繫」，所以，林秉樞應該有更熟的律師朋友，肯定不是自己。

最後，呂秋遠也狠嗆，「做人，要好好反省這一切，不要再說跟誰很熟了。」（編輯：孫唯容）

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