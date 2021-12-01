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本次參展特別以影像紀錄3名病人透過智能科技復健的心路歷程，其中包含鞍馬王子李智凱爸爸的復健故事，當智凱在東京奧運場上為奪牌戮力奮戰的同時，智凱爸爸正為了因中風而偏癱的肢體努力復健。透過全方位智能復健整合方案，智凱爸爸與我們分享未來想完成與太太一起環島的心願。
臨床上， 腦中風發生後，大約有近九成的病人會出現半側偏癱的情況，整體來說約95%的中風病人會在發生後11週達到最佳的神經功能恢復。在所謂的黃金復健期3個月，病人可藉由大量的復健訓練促進神經功能的恢復與學習。智能復健機器人對於腦中風、腦損傷、脊髓損傷患者幫助相當顯著，與基礎復健互相搭配，可提升復健效率達十倍之多。機器人復健的優勢在於可直接讓患肢進行主、被動輔助訓練，較傳統復健更有效率，透過重覆動作練習，進行大腦與脊髓神經重塑，藉此喚回動作的記憶。
機器人復健設備 提供完整照護
羅東博愛醫院復健醫學科鄧復旦副院長，是國內早期投身復健醫學的先驅之一，也是羅東博愛醫院智能復健中心成立的重要推手，曾任台灣復健醫學會理事長、國際神經復健醫學會會長，行醫超過30年。鄧副院長表示：「羅東博愛醫院引進全台灣最齊全的機器人復健設備，希望提供病人從急性期、復健期到居家生活都能受到完整照護。除了在醫院完成復健外，回到家後如何讓病人保有生活品質，更是重要。」
舉例來說，很多病人經由復健，手臂都能屈曲、伸張到一定程度，但是往往因手部無力，無法達成更細部的動作。但這些動作，卻是病人維持基本生活的重要依靠，這時候可以利用具功能性動作的外骨骼功能手，輔助病人手指進行捏、抓的動作，讓病人可以輕鬆的拿杯子喝水、使用叉子或湯匙自行用餐、翻書或使用手機等，不再需要依靠他人協助，提升生活獨立性，進而提升個案的自信與自尊。
資料來源：健康醫療網 智能科技近人心 羅東博愛醫院推動智能化腦中風復健照護
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