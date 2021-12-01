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李建璋表示，以結構來看（如圖所示），病毒主要以附著在表面的棘蛋白（Spike protein，簡稱S蛋白）連接至肺臟或是呼吸道的受體，「棘蛋白負責攻擊人體，病毒是很聰明的，所以常常變化多端難掌握，因此快篩檢測時，是檢驗核殼蛋白（Nucleocapsid protein，簡稱N蛋白），是固定在RNA上的蛋白，比較不會變異。」
李建璋補充，我們現在的疫苗，都是以抗S蛋白的抗體來保護人體，所以當病毒突變時，會使病毒感染力大增，以及疫苗抗體的保護力也隨之下降，這也是為什麼國際專家都非常擔憂的原因。至於PCR檢測是否受到影響呢？李建璋表示，目前台灣檢驗PCR所偵測到3個病毒變異位點，都不是Omicron突變的位點，因此目前台灣所使用的PCR檢測是沒有問題的。
選用快篩試劑 三大原則需掌握
李建璋表示，目前家用快篩都是檢驗N蛋白，不過在挑選快篩試劑時有三大原則需掌握：「不只要準確找出發生症狀的患者，更要注意是否可以檢驗出無症狀感染者」、「受到醫療院所及機關單位信賴」、「醫學實證全年齡使用」，也建議所有快篩廠商，以及中央流行疫情指揮中心針對新的變異株，務必釋出最新數據報告。
首先，檢測試劑除了針對有症狀感染族群進行臨床評估外，也需針對無症狀感染族群進行臨床評估數據，因為文獻指出大於50%新冠病毒感染者為無症狀者，且應將臨床數據評估族群依照PCR黃金標準方法C值檢測結果進階統計，例如以PCR檢測結果Ct值30作為判定臨界值，統計Ct值低於30以下之檢測敏感度效能，實為一大關鍵性數據。
次之，應選擇在國際間被廣泛使用的試劑產品，除了產品登記時實驗數據以外，快篩試劑的精準度更應受到第三方單位或臨床大樣本反覆檢視，其使用效果也會更接近真實環境使用的結果。另外，選擇受到醫療人員或各機關單位信賴的國際廠牌，更能確保使用的產品品質是受到廣泛肯定。
第三，目前12歲以下兒童尚無法施打疫苗，在新常態生活中定期為家中大人與兒童進行快篩有助於建立家庭防疫保護網，在挑選時應選擇經醫學實證全年齡使用（含兒童）的快篩試劑作為居家常備品。不過民眾擔心快篩會有「偽陰性」的問題，李建璋表示，如果有接觸史、症狀又嚴重，短時間無法就醫時，可以增加快篩次數，每隔半小時就可以再檢測一次，減少假陰性的機率。
國內疫情目前雖平穩 醫師呼籲千萬別鬆懈
李建璋說，打疫苗、戴口罩、快篩，任何防疫措施都非常關鍵，不能只靠邊境管制，雖然有7+7、14+7等隔離政策，但還是有病例潛伏超過21天才確診，民眾不能因國內疫情平穩就鬆懈，再加上冬季，新冠病毒也較容易流行。
在國境開放、新年期間國人陸續回台之際，提醒民眾積極透過新冠肺炎快篩試劑，養成有症狀就快篩的習慣，以確保自身健康狀態，面對疫情新常態才夠安心。群體工作者或餐飲娛樂業工作者為風險首當其衝，須更具警覺性。雇主可主動提供或是鼓勵員工略有不適即進行快篩，可讓工作環境更具安全性，及時阻斷傳播鏈，保護員工、顧客，更降低後續商業損失。
資料來源：健康醫療網 Omicron變化多端 PCR、快篩有效嗎？醫：檢驗結果不影響
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