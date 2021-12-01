PLG／冠軍隊明年10月出征東超　陳建州：這是很好的機會

2021年12月1日，東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）在中國香港特別行政區正式宣布，將於2022年10月迎來這項泛區域賽事全新主客場賽制的揭幕戰，8支參賽球隊分別來自B.LEAGUE、KBL、PBA、P. LEAGUE+及中國香港特別行政區頂級球隊。該中國香港特區球隊球員將來自於中國大陸、中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中華台北。
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對此，東超首席執行官馬特（Matt Beyer）表示：「在與國際籃總及亞洲頂級聯賽簽訂長期合約的支持下，東超很榮幸能夠在未來成為東亞籃球樞紐，將此地區最優秀的職業籃球隊聚集在一起，並為大家帶來最頂級的比賽。東超的目標是要成為東亞地區首屈一指的籃球聯賽，在球迷基礎和商業收入等方面，於2025年成為位列全球前三的籃球聯賽。」
東超的首個主客場賽季共有8支球隊參與，每隊共計12人參賽，可包括2名外援及1名亞洲外援。B.LEAGUE、KBL和PBA的上季冠亞軍將直接獲得參加東超比賽的資格，而全新組建的香港灣區晉裕鳳凰，以及來自P. LEAGUE+的冠軍球隊，都將代表大中華區出戰。
「根據國際籃總打造國際賽事的全球戰略目標，國際籃總執行委員會將全力支持東超的賽事籌備和開展。」國際籃總秘書長安德烈亞斯·扎格利斯（Andreas Zagklis）表示，「在過去幾年，東亞超級聯賽與亞籃總、各籃球協會及聯賽間順暢而專業的合作，為認可該充滿活力的競技平台鋪平了道路，這與國際籃總在全球及亞洲的球隊資源完美契合。」
「本著發展東亞籃球運動的精神，亞籃總理事會大力支持東超的建立。」亞籃總秘書長哈格普·哈吉里安（Hagop Khajirian）表示，「東超將豐富亞洲大陸最高級別球隊賽事，亞洲冠軍杯的比賽，與其成為良好的互補，並為國際籃總在東亞及菲律賓地區球隊提供一個絕佳的籃球平台。」
參與本次賽事的8支球隊將分成2組，每組4支球隊，以循環賽的形式進行小組賽。2022年10月至2023年2月間，每支球隊都會和同組的其餘3支隊伍進行主客場比賽，每小組共6輪，合計24場小組賽比賽。每週三晚間將進行2場比賽。各小組排名前2位的球隊將晉級4強，最終獲得參加2023年3月舉行的4強賽及冠軍賽的資格。
4強賽的對決將安排在周末進行，一同舉辦的還有音樂節以及各種各樣的球迷互動活動。4強賽的辦賽地點將會每年更迭，首選東亞地區首屈一指的大都市。另外，東超的第3個賽季，參賽球隊將增加到16支，未來還可能拓展到更多的區域以及其他的職業籃球聯賽。
在香港籃球總會的支持下，新成立的灣區晉裕鳳凰球隊將代表大中華區出戰東超，並將得到和東亞乃至世界頂級球隊的交流機會。致力於成為大中華區最頂級的職業籃球隊，該隊將匯聚來自中國大陸、中國香港特區、中國澳門特區以及中華台北的頂級球員，並引進2名外援以及1名亞洲外援，成為大中華區最富有競爭力的球隊之一。灣區晉裕鳳凰將由著名的籃壇資深教練、明星級主帥執掌教鞭，並由CBA著名職業經理人劉全勝先生管理，他不僅是出色的經理人，同時也是成長於頂級聯賽的球員、主教練，二十餘年來扎根行業內，擁有非常豐富的經驗。
「B.LEAGUE不僅在日本，更在整個地區有戰略性的發展計劃。我們相信與東超的合作將有助於B.LEAGUE擴大其在亞洲的市場，而參加東亞超級聯賽也有助於大幅度提升日本職業籃球水平。」B.LEAGUE主席島田慎二表示。
在進入主客場賽制的首賽季前，東超已經在2017至2019年在中國澳門特別行政區成功舉辦了4屆為期1週的賽事並得到了巨大的發展。2019年9月，東超舉辦為期一周的「非凡12」賽事獲得了1.17億的收視率及爆滿售罄的表現。
「KBL聯賽熱烈歡迎與東超的長期合作。現在是全球化的世界，國際化競爭和交流將提高韓國球員之間的籃球水平。」KBL主席金熙玉表示，「我們期待東超成為東亞最強的籃球隊聯賽，以滿足韓國球迷的需求及期待。」
與此同時，東超也得到了眾多國際籃球名人及知名投資者包括品牌大使及戰略咨詢等層面的投資。相關人士及機構包括前NBA球星貝倫·戴維斯（Baron Davis）、慈世平（Metta World Peace）、尚恩·巴提耶（Shane Battier）和著名經紀人比爾·達菲（Bill Duffy）在內的眾多頂級體育產業人士，還有雷恩集團（Raine Group）等以體育投資為業務重點的藍籌機構，以及亞洲頂級家族企業與個人。
「作為亞洲地區歷史最悠久的職業籃球聯賽，PBA聯賽和熱情的菲律賓球迷對於世界最頂級的籃球比賽有著無法抑制的渴望。」PBA聯賽理事會主席瑞奇·瓦爾加斯（Ricky Vargas）表示，「我們最頂級的球隊和球員，為每週都有機會通過東超與東亞地區最強球隊進行對抗而感到興奮，大家都渴望通過如此激動人心的競爭證明自己的實力。」
「我們的球迷熱愛高水平籃球比賽，且永遠不能滿足。」P. LEAGUE+執行長陳建州表示，「對於P. LEAGUE+而言東超是很好的機會，通過最高強度的競爭，讓需要不斷壯大成長的P. LEAGUE+提升精英籃球水平，同時也讓P. LEAGUE+的球隊可以在泛區域舞台獲得更多的曝光度。」
「這是一個獨一無二的機會，很開心我們可以把大中華區最好的籃球人才匯集在同一個球隊裡。」對此，劉全勝先生表示，「香港是中國最國際化的城市之一，也是中國大灣區的一個重要組成部分。我們認爲這個球隊將讓所有的中國球迷感到興奮。2025年的全運會將會由大灣區承辦，而中國香港特區將會是其中非常重要的舉辦地之一，相信中國香港特區政府將會更加重視國際化的體育賽事。我們想要取得成功，相信目前已經有非常成熟的環境了。」
需要說明的是東亞地區的疫情仍未結束，但在國際籃總、亞籃總以及其他合作聯賽的堅定支持下，東超的首個賽季即使面臨了潛在的延遲可能性也獲得了許多實力強大的投資者的充分支持。對於在2022年10月開啟首個主客場賽制的賽季，東超的管理層一直保持樂觀的態度。