PLG／冠軍隊明年10月出征東超　陳建州：這是很好的機會

2021年12月1日，東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）在中國香港特別行政區正式宣布，將於2022年10月迎來這項泛區域賽事全新主客場賽制的揭幕戰，8支參賽球隊分別來自B.LEAGUE、KBL、PBA、P. LEAGUE+及中國香港特別行政區頂級球隊。該中國香港特區球隊球員將來自於中國大陸、中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中華台北。





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