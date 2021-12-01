侯友宜公投前夕不夜宿卻餐敘？朱立倫：用各種方式匯集
拚四項公投過關，國民黨主席朱立倫將率領一級主管在選前之夜夜宿自由廣場，做最後催票，不過，新北市長侯友宜卻被媒體爆出，竟在選前之夜與新北議會聯名辦府會聯誼餐敘。朱立倫今（1）日表示，他與侯市長保持密切聯繫，12日、17日會用各種方式，匯集縣市長、立委、前總統馬英九、中廣董事長趙少康等人，希望大家都能能站出來投票。
記者余祥／台北報導
2021-12-01 11:57:09
根據國民黨智庫民調，核四一案並未過關，朱立倫說，現在已經把整個宣講的場次增加到2000場，雖然沒有像民進黨執政怪獸，擁有所有政府的資源與各界的資源，但是他們會用螞蟻雄兵在各地宣講。最重要的是1212跟1217兩場的總集合、總造勢，希望用所有人民的力量站出來對抗執政的大怪獸一定要讓四個都同意，來讓台灣更美麗，否則台灣就會變成一個民主獨裁、民主倒退的社會。
至於趙少康批縣市首長叫不動，朱立倫說，他到各地宣講，縣市首長都用各種的方式站出來，最重要的是1212跟1217的總匯合，大家拭目以待。
媒體追問，是否跟新北市長侯友宜聯繫，侯是否會參加？朱立倫說，他跟侯市長都保持非常密切的聯繫，他對黨推動的兩項公投全力的支持，另外兩項也是表示尊重，相信在最後階段，大家就會看到各地的縣市長如何來支持四大公投。
雙城論壇將在下午登場，是否會擔心台北市長柯文哲搶走兩岸話語權？朱立倫說，不要用這麼狹隘的眼光，他的角度是只要對台灣有利、對人民有利，就是好事。對於兩岸交流，尤其是非政治性、民間、城市的交流，他一向都非常的贊成。他也期待不是只有台北跟上海，各個城市跟大陸各個城市的交流都應該趕快恢復，兩岸多一些對話、少一些衝突，多一些正向、少一些惡意。