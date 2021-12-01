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巷仔內／房內搜出辭職信　蘇治芬酒後曾對李應元說我愛你

▲蘇治芬2009年連任成功，在就任典禮衝下台抱住李應元。（資料畫面，2021.12.01）
▲蘇治芬2009年連任成功，在就任典禮衝下台抱住李應元。（資料畫面，2021.12.01）

記者顏幸如／特稿

2021-12-01 12:35:00

蘇治芬2008年找李應元回鄉擔任雲林縣副縣長，演變成李應元從政史上跌得最痛的一跤，游盈隆以此舊事指責蘇治芬偽善、對不起故人，吹皺民進黨下屆雲林縣長選情一池春水。其實李應元副縣長任期短短一年，曾因檢調搜索蘇治芬房間讓辭呈曝光，蘇治芬入獄時，他義無反顧扛起代理縣長重任，讓知情人士見識到他的大氣，至今懷念。

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白色恐怖受難家族出身的蘇治芬，是雲林縣第一位女性、民進黨籍縣長。父親蘇東啟出獄後，她跟著爸爸北上參與黨外運動，在台北結婚生子、也在台北認識同年的雲林同鄉李應元，民進黨成立後，年輕的兩人攜手主持無數造勢活動，建立起政治人物的舞台魅力。2008年縣長任內，蘇治芬經常出入台大雲林分院、藥物導致全臉浮腫，地方盛傳她罹癌，幕僚對外宣稱「是女人病」低調不多談，剛卸下黨祕書長一職的李應元，此時以「救援投手」身份出現，擔任副縣長。
 

▲2008年蘇治芬在看守所絕食，已辭副縣長的李應元主動挑起代理縣長大任。（資料畫面，2021.12.01）
▲2008年蘇治芬在看守所絕食，當時已辭副縣長的李應元主動挑起代理縣長大任。（資料畫面，2021.12.01）
但地方人士透露，李應元國中畢業便離開崙背家鄉，明快的都會風格和書生氣息，與雲林步調緩慢、重人情的特質扞格不入，多位蘇治芬支持者不認同李接棒，加上工作理念衝突，李應元2008年7月到任、11月即提出辭呈。此時欲出國推銷農產的蘇治芬，意外發現遭限制出境，她嗅出將有大事發生，於是壓住辭職一事，並將公文帶回縣長公館房內，不料幾天後意外被檢調搜出。

蘇治芬被指涉貪污案，羈押期間在看守所絕食以示清白，由李進勇、顧立雄、蔡易餘等人擔任辯護律師，合力營救蘇治芬。原可一走了之的李應元主動扛起大任，一邊幫她守住縣府、一邊參與營救工作，一直待到蘇治芬身體復原，才再度提出辭呈，最後於2009年7月去職。

▲蘇治芬2008年被羈押期間，李應元（右起）、李進勇、顧立雄守在法院合力營救。（資料畫面，2021.12.01）
▲蘇治芬2008年被羈押期間，李應元（右起）、李進勇、顧立雄守在法院合力營救。（資料畫面，2021.12.01）
蘇治芬2009年連任就職典禮中，坦言請李應元回鄉接班卻出爾反爾，是她「一生中很重大瑕疵」，兩度向在場的李應元說對不起、下台擁抱他。李應元則自爆蘇治芬糗事，指辭掉副縣長不久，蘇治芬有次酒後打電話對他狂說「I love you」，害他一時不曉得要不要向太太報告。

李應元公開宣佈已經放下，幾句話化解現場尷尬氣氛，兩人一抱抿恩仇。辭職後的李應元留在家鄉成立「雲林社」深耕基層，但辛苦經營5年，爭取選立委敗給劉建國、爭取選縣長敗給李進勇，最後黯然離開，回到台北出任民進黨不分區立委。

由於當年蘇治芬在雲林實力如日中天，支持者認為，曾參選台北市長的李應元是有大格局的人，卻在家鄉無法出頭，和蘇治芬幕後運作有關，一直無法諒解。在蘇治芬和劉建國皆可能是民進黨下屆縣長提名人選之際，李應元上月過世，更讓這段陳年舊怨發酵，成為黨內熱門話題。
 

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