巷仔內／房內搜出辭職信　蘇治芬酒後曾對李應元說我愛你

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但地方人士透露，李應元國中畢業便離開崙背家鄉，明快的都會風格和書生氣息，與雲林步調緩慢、重人情的特質扞格不入，多位蘇治芬支持者不認同李接棒，加上工作理念衝突，李應元2008年7月到任、11月即提出辭呈。此時欲出國推銷農產的蘇治芬，意外發現遭限制出境，她嗅出將有大事發生，於是壓住辭職一事，並將公文帶回縣長公館房內，不料幾天後意外被檢調搜出。
蘇治芬被指涉貪污案，羈押期間在看守所絕食以示清白，由李進勇、顧立雄、蔡易餘等人擔任辯護律師，合力營救蘇治芬。原可一走了之的李應元主動扛起大任，一邊幫她守住縣府、一邊參與營救工作，一直待到蘇治芬身體復原，才再度提出辭呈，最後於2009年7月去職。
蘇治芬2009年連任就職典禮中，坦言請李應元回鄉接班卻出爾反爾，是她「一生中很重大瑕疵」，兩度向在場的李應元說對不起、下台擁抱他。李應元則自爆蘇治芬糗事，指辭掉副縣長不久，蘇治芬有次酒後打電話對他狂說「I love you」，害他一時不曉得要不要向太太報告。
李應元公開宣佈已經放下，幾句話化解現場尷尬氣氛，兩人一抱抿恩仇。辭職後的李應元留在家鄉成立「雲林社」深耕基層，但辛苦經營5年，爭取選立委敗給劉建國、爭取選縣長敗給李進勇，最後黯然離開，回到台北出任民進黨不分區立委。
由於當年蘇治芬在雲林實力如日中天，支持者認為，曾參選台北市長的李應元是有大格局的人，卻在家鄉無法出頭，和蘇治芬幕後運作有關，一直無法諒解。在蘇治芬和劉建國皆可能是民進黨下屆縣長提名人選之際，李應元上月過世，更讓這段陳年舊怨發酵，成為黨內熱門話題。