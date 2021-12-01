207次太魯閣號遭鋼軌砸中！王國材怒：撤換工務處長
台鐵今（1）日上午再傳邊坡工程作業疏失！207次太魯閣在行經大里=福隆路段時遭鋼軌樁砸中，所幸僅造成車窗玻璃破裂，無人受傷，不過交通部長王國材則大為光火，「施工鋼軌樁都不應該出現在軌道淨空內，工務段的疏失相當嚴重」，指示台鐵局懲處並撤換工務處長、工務段長。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-01 12:29:30
台鐵207次太魯閣號列車今天上午8時52分，發生在宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程西正線撞到異物事故，交通部表示，已要求深入調查事故發生原因，王國材更嚴厲指出，不管什麼原因，施工鋼軌樁都不應該出現在軌道淨空內，工務段的疏失相當嚴重，已經指示台鐵局長杜微要懲處並撤換工務處長、工務段長，並且要求詳細調查施工廠商及其他相關人員的責任。
台鐵表示，此次太魯閣遭鋼軌樁敲擊事件，查該處正執行鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程，因今日進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業，於作業過程中鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後敲擊至太魯閣車頭，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷。
該邊坡改善工程距離軌道約5至8公尺，台鐵說明，相關安全防護措施及瞭望員均依據台鐵臨軌工程施工安全管制規定辦理，另為維護行車安全，當列車通過時，瞭望員有通報示警暫停作業。目前台鐵已要求本工程立即停工，並由運安處進行事件發生歷程及原因，包括鋼軌樁為何不慎斷裂等，調查結果出爐後，台鐵局將儘速對外說明。