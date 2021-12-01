林秉樞母喪請到大法官送花 司法院認：親屬是司法人員
立委高嘉瑜的男友林秉樞上個月24日才舉辦母喪，但有資深媒體人爆料，林秉樞發的訊息特別點名司法院大法官等一連串政商名流都會出席，藍委認為，大法官被拿來做為好像他在司法界很吃得開、被拿來自抬身價，很不妥。司法院秘書長林輝煌今（1）日解釋，並不是林男的緣故，而是林母有其他家屬是司法人員，基於人情才送花。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-01 12:46:36
林秉樞涉對女友高嘉瑜「鎖喉痛毆」事件被週刊揭露後，資深媒體人黃揚明昨晚在臉書表示，他收到一個爆料，林秉樞日前邀請友人參加林母告別式發出的訊息特別提及「副總統會出席」，為什麼呢？還有一連串知名人士出席的名單，包括：司法院大法官、蔡依林小姐都被點名。
國民黨立委葉毓蘭看到黃的臉書發文後，今天在立法院司法及法制委員會備詢司法院祕書長林輝煌時就點名前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當宴飲事件，玷汙許多法官的清譽。
葉毓蘭詢問林輝煌是否宣示「大法官真的不是被他們拿來自我吹噓用」，尤其林秉樞對前女友恐嚇暴力案才剛被判刑，大法官被林秉樞如此影射，會不會對其他審判產生不好影響？
林輝煌回說，林老夫人有一位家屬是司法人員，不是這一位林先生（林秉樞），她有另外一位家屬是司法人員，基於人之常情，才會送花致意。