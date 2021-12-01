NBA／Booker傷退！太陽末節擊潰勇士　17連勝平隊史紀錄

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首節勇士小將Jordan Poole發揮精彩，個人連進3顆三分球，單節命中4顆三分球、砍下16分，讓球隊反超比數，該節打完以35:31領先。次節兩隊失誤都非常多，勇士命中率有所下滑，太陽Cameron Johnson和Chris Paul的帶領下，將比分超前，雖然主將Devin Booker因左腿筋受傷提前下場，他們還是取得52:50領先。
第三節勇士進攻效率持續下探，在Curry打出本季手感最低迷的比賽情況下，不過Poole依舊維持火燙手感，在他的帶動下，勇士緊咬分數沒有被拉開。末節Jae Crowder連續兩顆三分球，給予勇士重傷害，太陽領先到6分。
之後Paul跳投命中，勇士喊出暫停，但並無助於命中率提升，Landry Shamet在接獲Paul助攻投進三分球，讓太陽在最後54秒時領先到10分。也鎖定了比賽勝利。
Booker這一場只打了15分鐘，就因傷退場，他那時已砍下了10分；少了主力得分點，太陽依舊多點開花，全隊有10人有的分進賬。Paul得到15分11助攻，Deandre Ayton斬獲24分11籃板，Johnson和Crowder各有14分。
勇士方面，Poole一枝獨秀，15投9中、包括6顆三分球，得到全隊最高的28分，Curry被對方的防守策略壓制，21投4中、還被阻攻了2次，只有12分2助攻。Draymond Green得到8分11籃板5助攻。