APUJAN限定圍巾！設計師詹朴與新北歡樂耶誕城跨界合作
「2021新北歡樂耶誕城」的多了一股時尚氛圍！國際設計師詹朴同名品牌的APUJAN，今年特地為耶誕城設計了期間限定的圍巾，並將於12月3日的上午11點準時於「食尚玩家官方網站」亮相。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-01 13:22:12
新北市政府觀光旅遊局指出，26歲即踏上倫敦時裝週，備受國際媒體與產業界關注的國際知名服裝設計師詹朴，擅長以東方元素融合文學典故與奇幻想像，推出個人品牌APUJAN；APUJAN團隊曾為雲門舞集打造舞衣，與麥當勞、郭元益等品牌聯名，創作出許多膾炙人口的設計作品。
觀光旅遊局長蔣志薇表示，今年新北歡樂耶誕城，特別找來APUJAN跨界合作，選用了深紅為底，打造出主題針織提花圍巾，呈現其獨特的風格；提花上，以APUJAN時裝系列「凝視鏡中之花」為主題延伸，像是雪花般的圖騰，搭配城市及翼手龍殘影等元素，訊號與雜訊的視覺，編織而成。
蔣志薇說，這款獨家限定的圍巾僅200條，12月3日於食尚玩家官網獨賣，想蒐集不一樣耶誕紀念品的朋友，千萬不能錯過，絕對是今年耶誕交換禮物最有品味的送禮選擇；「2021新北歡樂耶誕城」的相關訊息，可至新北市觀光旅遊網、「2021新北歡樂耶誕城」活動官網、新北旅客Facebook粉絲團查詢。