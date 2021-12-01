開設新住民進修課程！越裔總會長訪開大、談合作

《四方報》報導，隨著新住民族群在台灣不斷增長，許多學校都在關心新住民的教育和就業權益。開南大學與越裔總會合作進修課程，讓廣大新住民的學習因子擴散，並能感受台灣人溫暖的支持。未來就讀開南大學的新住民朋友，可配合觀光與餐飲旅館學系為新住民設計的課程，學習觀光旅遊及餐飲旅館課程，提升新住民在就業方方面的技能。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-01 18:10:00
29日台灣越裔總會陳凰鳳總會長與開南大學林玥秀校長進行合作儀式，進修推廣處郭晉源處長陪同下共同簽約，「未來希望透過雙方合作，運用校內外資源推動越裔族群的學習與進修活動，實踐新住民與台灣緊密交流。」他說。
陳凰鳳總會長擁有18年教學越南語的經驗，得過金鐘最佳主持人，也透過新住民的新媒體對外發聲。她感謝開南大學聽到越南人的聲音，能為越南的朋友們搭起知識橋樑，提供廣大越南籍新住民接受學院派的知識訓練，破除新移民或移工們單向的刻板印象。
林玥秀校長表示，開南大學有眾多越南籍留學生在這裡唸書，而越南等地移民台灣的新住民超過50萬人以上，九成以上為女性，並孕育約40萬名後代新住民，這股柔性力量的團體，開大願意深耕並推廣新住民教育文化。
進推處郭處長說，新住民及移工朋友符合報考大學進修部資格者，可先修學分班課程，找到自己的興趣，培養實力，後續透過進修部考試入學錄取後，成為正式大學生。