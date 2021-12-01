中國權貴白手套「小賭王」遭逮！專家：習為權鬥打擊江派

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向來親共的周焯華，更可說是中國安插在港澳地區的一枚有力旗子，他曾任中共廣東省第十一屆政協委員，2015年更被委任為「澳門特別行政區政府文化產業委員會委員」，同時擔任澳門地區「中國和平統一促進會名譽顧問」，一再展示了他與中國政局的緊密聯繫。
熟知中國政情的專家袁紅冰向《大紀元時報》分析透露，「這個澳門小賭王就是曾慶紅安排的中共專門執行統戰任務的一個人，所以他才有廣東省政協委員這樣的職位」。袁紅冰指出，中國在進行「一帶一路」政策時，也開始了滲透東南亞的統戰計畫，博弈業正是用來滲透東南亞各國黨政軍的手段，也是方便中國某些權貴能將來路不明的錢洗白的方式。
明面上，周焯華被捕正逢中國政府打擊賭博業的一波高峰，也就是今年三月中國通過將「跨境賭博」入刑，包括了線下境外參賭和線上網路賭博的形式以來，中國政府打擊博弈產業力道最重的一次。
但檯面下，袁紅冰分析這個澳們賭場大亨被捕的主因是，周焯華就是曾慶紅、孟建柱的白手套，也是他們安排在澳門的人，在六中全會後逮捕他的目的「就是要摧毀江澤民、曾慶紅、孟建柱等人的經濟基礎」。
此外，之所以逮捕效率飛快的原因就是，目前中國整個公安系統已經由被視為習近平親信的中共公安部常務副部長王小洪發號施令，他在今年11月19日接替趙克志，就任公安部黨委書記，正是在王小洪的全權掌控下，公安迅速完成對周焯華的拘捕。