NBA／太陽針對性佈防 Curry一戰寫下4項本季新低紀錄
金州勇士今(1)日以96:104不敵鳳凰城太陽，球隊主將Stephen Curry受制於對方針對性的防守，節奏盡失，全場21投4中、只得到12分，個人4項單場數據寫下本季新低。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-01 14:37:03
「一盯四區域(Box-1)」似乎已經成為限制Curry戰術的代名詞。本場比賽，太陽讓Mikal Bridges全場死黏著前者不讓他出手，其他人則不過度協防，而是採取聯防的方式，牽制Curry的同時、避免勇士其他球員能獲得大空檔。
在這樣的防守策略下，Curry整場找不到進攻節奏，21投4中是他本季單場新低，只得到12 分，則是追平之前對暴龍(該場119:104取勝)時的紀錄，同為賽季最低。巧的是，暴龍正是用Box-1死守Curry的始祖。
另外，Curry本場只有2次助攻，而且前三節沒傳出任何助攻，這也是他本賽季最低的單場助攻數。而在正負值方面，他此役為(-17)，這個數字出現在他身上相當罕見，因為最近7個賽季中，Curry有5季是聯盟的RPM(Real Plus-Minus)之王。此前，本季他最低的單場正負值為(-2)。