公投前夕不夜宿？侯友宜與議員餐敘 新北議會：尚未定案
1218拚四項公投過關，國民黨主席朱立倫將率領一級主管在選前之夜「夜宿自由廣場」，但新北市長侯友宜卻遭爆選前之夜，與新北議會聯名舉辦府會聯誼的餐敘；對此，新北市政府新聞局長張愛晶回應，這應是議會按照審查預算後的慣例，由議會主導作東邀請。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-01 14:50:59
新北市議會祕書長陳王正源今（1）日受訪時說，依照歷年的慣例，審查完市政府的預算案後，議長會作東邀請議員們餐敘，同時也都會禮貌性的邀約市長及府會主管出席；不過，因為第3屆第6次定期會的議程可能會延期，因此承辦人員才暫訂12月17日舉辦，但一切都還在作業中，尚未定案。
國民黨新北議會黨團書記長周勝考、民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲今日受訪時指出，依照議會往年的慣例，議會審查完市政府的相關預算案後，議長對會作東邀請市長、各議員們及府會的一級主管餐敘，藉此促進府會之間的和諧；此外，他們是昨日接獲議會承辦人的通知。
張愛晶表示，經了解這應是議會按照審查預算後的慣例，由議會主導作東邀請，目前市府沒有收到任何的邀請通知；此外，市長侯友宜本人及市府對此事毫不知情，訊息指稱「17號晚間邀約議員餐敘」的內容，完全不是事實。