盧紹軒親自參與Bryton車錶設計 不怕再練到忘記回家吃飯
奧運培訓隊自行車好手盧紹軒10月底參加台灣登山王大賽(KOM)以3小時34分05秒，寫下個人最佳成績收下第2名，今(1)日出席Bryton群利科技自行車錶發表會，分享參與產品開發及協助測試的趣事。
記者鍾東穎/台北報導
2021-12-01 15:18:27
盧紹軒身為Team Bryton Icefield車隊的一員，也參與自家品牌的產品開發，其中新推出的Rider S500能夠直接匯入TrainingPeaks訓練課表和訓練筆記就是採納盧紹軒的建議，笑說自己是健忘的人，會練到忘記時間回家吃飯，也想放上笑話或激勵名言來鼓勵自己。
盧紹軒也表示，新款車錶續航力不錯，能使用一周再充電，且能顯示手機訊息，更能輔助路線規畫和導航，相當方便，除了專業車手適用外，一般自行車愛好者也能用來調整配速，並能透過LiveTrack功能追蹤到他們在團練的動態，期待和車友們在路上巧遇。
藉新機發表契機，車隊成員難得在台北相聚，也計畫接下來幾日於北部進行團練，共同迎接12月5日於台東登場的戀戀197賽事，盧紹軒表示，這將是今年車隊最後一項賽事。
Team Bryton Icefield今年甫成立，盧紹軒認為今年大家表現不錯但還可以更好，而公司也會願意傾聽選手的想法，雙方配合得不錯，明年有計畫到日本出戰國際賽，但還需考量疫情，「希望能出去，有不同的刺激還是比較好。」