告贏「情色教主」雪碧　元配獲賠45萬怨嘆：沒有贏家

「情色教主」雪碧（方祺媛）被爆介入老闆郭柏均和林咚咚（林家慧）的婚姻，甚至產下一女，被元配怒告侵害配偶權，一審結果出爐，郭柏均、雪碧兩人須連帶賠償新台幣45萬元，郭柏均因侵害名譽權須另賠10萬，對於這個結果，元配林咚咚在IG流露心聲，認為此事沒有人是贏家。





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▲雪碧被指介入他人婚姻，但郭柏均否認雪碧女兒與他有關。（圖／翻攝雪碧臉書）

郭柏均和林咚咚結婚9年，他被質疑和雪碧產女，在臉書發表聲明否認，更表示要反告報導媒體，如今夫妻有名無實，林咚咚一人獨自養育3個孩子。她以「這件事，沒有誰是贏家」為題發文，「手裡握有多少證據，心底就有多少傷疤。這從來就不是一個圓滿的結局」。法院判定她獲賠45萬元，林咚咚卻自認「是一個笑也擠不出來，碎掉的鏡子，黏得回去嗎？照出來的你，很難再拼湊得完整」。





▲林咚咚獲賠45萬，但認為沒有人是贏家。（圖／翻攝林咚咚臉書）

粉絲祝福她獲得遲來正義，林咚咚坦然說，「沒有什麼好祝福的，也沒什麼好憤恨的，這輩子我沒有負你，照顧孩子，帶著他們一起生活，沒有對不起任何人，就是給自己最好的交代」，表達出為人母的堅強。看到高嘉瑜被家暴新聞，她也奉勸女人們，若處在一段被施暴的關係中，必須勇敢地離開，不要隱忍，讓沉默助長暴力。



