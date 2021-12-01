雙城論壇開幕致詞 上海市長龔正重提「一家親、中國夢」
台北上海雙城論壇今（1）日下午在台北晶華酒店登場。由於新冠肺炎疫情緣故，雙方仍維持去年「線上會議」的模式進行，不過比起去年一整天的論壇流程，今年僅進行兩場主題演講，之後就進行備忘錄簽署，全程不到2個小時便結束。而外界聚焦的兩市市長對於兩岸關係的論述，今年則較無新意，上海市長龔正在致詞時強調，雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，並重提「兩岸一家親、共圓中國夢」的論述。
記者丁上程／台北報導
2021-12-01 15:23:24
針對兩岸關係與論述，龔正仍舊維持中方的論調，強調「兩岸同胞都是中國人，同根同源，同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連，骨肉天親。」龔正說，未來將繼續秉持「兩岸一家親」的理念，一如既往地，關心和支持台胞台企在滬發展，為台胞在上海學習，創業，就業，生活，提供更多的便利，為台企來戶投資興業，創造良好的環境。「我們也期待兩地我們偕手努力，合譜雙城合作的新篇章，同創美好新未來，共圓中華民族偉大復興的中國夢。」
龔正表示，雙城論壇從2010年以來，就是兩岸城市交流的響亮品牌，雙方已經簽署了36項交流合作的備忘錄，形成了積極的成果，受到兩岸民眾的歡迎與肯定，特別去年以來，面對嚴峻複雜的疫情情勢，在雙方的共同努力下，我們以視屏連線的方式，延續了雙城論壇一年一度的約定，並通過線上線下相結合的方式，舉辦一連串活動。
龔正說，台北作為世界的一線城市，有許多值得上海學習借鑒的先進理念，我們也期待能與台北分享經驗、加強合作。今天雙方將就建築可建築可閱讀，與無圍牆的博物館，以及疫情防護常態化下的數字，城市數字化轉型等方面，進行經驗分享和交流互動，並雲簽屬創新科技明月交流，也深度保育等方面的合作備忘錄，「我們相信此次論壇必將進一步加深彼此的了解，凝聚更多的共識。」