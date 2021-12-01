毒駕零容忍！法務部修法：駕駛驗毒陽性　最高關2年

法務部重視毒駕車禍問題，日前已預告正對毒駕處罰部分進行刑罰的修正，法務部30日將《刑法》第185條之三（毒駕零容忍）修正草案上網預告，駕駛的尿液驗出毒品陽性反應，即可比照酒駕處罰，最重可處2年有期徒刑，如果毒品反應濃度未達陽性門檻（閾值），但卻有「不能安全駕駛」的行為，亦可處以最高2年刑期。草案預告60天，聽取外界意見。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-01 15:28:30｜2021-12-01 15:41:34
法務部長蔡清祥上個月表示，本來毒駕就有處罰，但構成要件必須要致使不能安全駕駛，「但毒駕零容忍」，不管吸毒是在任何情況下都不應該開車，因為所造成的傷亡很大；蔡預告，修法將朝著毒駕零容忍研議，只要開車被查出吸食毒品超過一個標準，此標準是依照檢驗，只要出現陽性反應，就要受刑事處罰。
根據法務部預告《刑法》第185條之三的修正草案顯示，刪除第一項第三款的毒品部分，並將毒品獨立拉出來新增第一項第四款，施用毒品之行為，以尿液經檢驗判定陽性，採抽象危險犯規定；另增列第一項第五款，就有前款以外之情事足認施用毒品，致不能安全駕駛，予以處罰，採具體危險犯規定。
法務部官員解釋，由於現行第一項第三款規範毒駕處罰部分太過抽象，有些人可能是前天吸毒，所以檢驗時的濃度未達陽性門檻，但仍呈現毒品反應，在現行規範下難以定罪。
官員表示，基於毒品零容忍基礎，修正改成一旦驗出陽性反應，不論有無肇事事實，一律處罰，至於未達陽性門檻的吸食者，只要開車有肇事的事實，一樣也可以處罰。