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被顏寬恒土地正義戳中笑點　林靜儀：別喊自己不懂的口號

▲聽到顏寬恒將實現土地正義列為宣傳政見，林靜儀再次笑到魚尾紋跑出來。（圖／林靜儀總部提供，2021.12.01）
▲聽到顏寬恒將實現土地正義列為宣傳政見，林靜儀再次笑到魚尾紋跑出來。（圖／林靜儀總部提供，2021.12.01）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-01 15:45:37

中二立委補選候選人顏寬恒「817招待所」爭議持續延燒，除被踢爆半數以上違建，也被爆土地價格9年漲7倍。對手林靜儀被問及顏寬恒宣稱當選將實現土地正義，被戳中笑點大笑十餘秒，忍不住酸「他到底懂不懂土地正義的意思？不要喊連自己都不懂的口號啦！」

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這處被稱為「817招待所」的別墅位於台中南屯楓樹段817地號，目前登記在顏寬恒弟弟顏仁賢名下，除被爆出在公共設施保留地興建招待所，且違建總面積高達500平方公尺，昨再傳出顏家9年前以2千多萬元取得這處公保地，依台中市建設局說法，目前徵收需要1億5千萬元，等於9年漲了7倍。

市府表示已開立違章建築認定通知書，並發函限14日內自行拆除，否則依違章建築排拆優先順序原則辦理。顏寬恒今（1日）上午在沙鹿受訪時表示，家人應該已收到公文書，將依法律規定在期程內盡速完成修正，違建部份現也在聯絡工班儘速處理。
 

▲被問到招待所違建的拆除進度，顏寬恒表示會依法律程序進行。（資料畫面，2021.12.01）
▲被問到招待所違建的拆除進度，顏寬恒表示會依法律程序進行。（資料畫面，2021.12.01）
至於外界認為顏家投資有道，該處公保地等於9年漲7倍，顏寬恒不願多談，只說：「一切按照合法的法律程序去進行。」

民進黨徵召的台中市立委第二選區補選候選人林靜儀，今上午到大肚區的傳統市場拜票。媒體問她顏家土地9年漲7倍一事，林靜儀用台語回說，顏寬恒強調自己是在地，但她看來，好像是「很有才調買地」，「既然都已經有這麼多財產，為什麼還要去占用公保地？還要蓋那麼大量的違建？這樣看起來非常貪心耶！」 

媒體再追問，顏寬恒向選民宣傳，說當選後要實現所謂的土地正義，林靜儀先是不可置信，連問記者「你說什麼？他說什麼？」大笑數秒後狂酸：「他到底懂不懂土地正義的意思？請先把佔用公保地，臨時建物地上權這些問題處理完，不要喊連自己都不懂的口號啦！」

對於邀顏寬恒以台語辯論四大公投，再次遭顏回「她還是在選不分區立委」，林靜儀說：「他不能一直改啊！三接公投、核四公投對中二選區沒有影響嗎？國會議員對國家重大政策要有論述能力，立委對國家政策本來就要有立場，關於台語辯論四大公投，由第三方或候選人自己辦都可以。」

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