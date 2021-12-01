雙城論壇開幕 柯文哲「五個互相」：促進兩岸有意義對談
台北上海雙城論壇今（1）日下午在台北晶華酒店登場，因應新冠肺炎疫情緣故，今年的雙城論壇雖然舉辦日期延後，但仍在2021年結束前，以視訊會議的方式舉辦。台北市長柯文哲也在開幕式後，以台北方代表的身份致詞。外界也關注台北與上海雙方對於兩岸論述的態度，其中柯文哲針對兩岸關係的部份，仍舊維持「五個互相」的論調，並呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。
記者丁上程／台北報導
2021-12-01 15:43:49
針對兩岸論述的部分，柯文哲重提過去「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的五個互相論述內容，並強調自己對於兩岸互動的立場一直都沒改變，仍舊維持「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好。」
柯文哲強調，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融和、共享繁榮。展望未來，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處及兩岸關係和平發展而努力，「我也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。」
柯文哲表示，雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信。雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。柯文哲說，今年台北上海城市論壇以「新經濟、新發展」為主題，雙方將聚焦於疫情過後，產業經濟如何轉型，如何建立與疫情共存的新模式，如何化危機為轉機，創造後疫情時代的發展契機。