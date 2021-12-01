林秉樞認動手！警查扣證物　內有「10多張不雅照」

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴，震驚各界，今（1）日凌晨新北檢警持拘票逮補人在板橋馥都飯店的林秉樞，在勘驗其2支手機後，發現有10多張包括高嘉瑜等4名受害女子的不雅照，但並無影片，警方將隨身碟、硬碟和備份方塊進行查扣。
編輯中心／綜合報導
2021-12-01 16:01:49｜2021-12-01 16:09:30
高嘉瑜今（1）日上午召開記者會，對外說明男友林秉樞施的施暴過程，而施暴的林秉樞在凌晨遭逮時，一度矢口否認自己有動手，也不願交出手機密碼，經過溝通後，警方在勘驗其手機後發現存有4名女子的正面裸露和男女性愛照片，查扣的證物包括將隨身碟、硬碟和備份方塊，照片相同的，等同是進行備份之用，不過未發現影片，疑似早已被林男清除。
據了解，不雅照約有10多張，有單人也有雙人，但雙人部分僅有女子露臉，林疑似有刻意迴避，警方推測，依照照片拍攝角度，當事人都是知情的，而這4人其中一名女子就是高嘉瑜。警方在訊後依傷害、強制、妨害秘密、妨害自由等罪嫌，將林秉樞移送法辦。
雖承認動手施暴，但林秉樞否認限制高嘉瑜人身自由，還稱有讓他去立法院簽到，也否認要求高嘉瑜對他報備行蹤。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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