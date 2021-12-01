名家論壇》朱駿／4項公投的民意雖有輪廓，但勝負還難說

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《TVBS》11月11日完成的民調：(1)重啟核四：42%同意、45%不同意、13%未決定。(2)珍愛藻礁：37%同意、33%不同意、30%未決定。(3)公投綁大選：50%同意、37%不同意、13%未決定。(4)反萊豬進口：55%同意、32%不同意、13%未決定。
《ETtoday》11月18日公布的民調（與其他兩家不同的是受訪者從18歲起）：(1)重啟核四：45.3%同意、43.9%不同意、10.9%不知道/沒意見。(2)珍愛藻礁：48.0%同意、37.7%不同意、14.3%不知道/沒意見。(3)公投綁大選：54.9%同意、38.1%不同意、7.0%不知道/沒意見。(4)反萊豬進口：55.9%同意、37.0%不同意、7.0%不知道/沒意見。
《美麗島電子報》11月25日完成的民調：(1)重啟核四：37.8%同意、51.9%不同意、3.0%不投票/投廢票、7.4%未明確回答。(2)珍愛藻礁：35.0%同意、41.1%不同意、4.0%不投票/投廢票、19.9%未明確回答。(3)公投綁大選：46.1%同意、41.7%不同意、3.3%不投票/投廢票、9.0%未明確回答。(4)反萊豬進口：55.4%同意、37.9%不同意、2.3%不投票/投廢票、4.4%未明確回答。
《ETtoday》11月30日公布的民調（與其他兩家不同的是受訪者從18歲起）：(1)重啟核四：45.8%同意、46.6%不同意、7.6%不知道/沒意見。(2)珍愛藻礁：51.3%同意、34.3%不同意、14.3%不知道/沒意見。(3)公投綁大選：53.0%同意、40.9%不同意、6.1%不知道/沒意見。(4)反萊豬進口：57.7%同意、35.1%不同意、7.2%不知道/沒意見。
美麗島電子報的民意一枝獨秀
再參考11月30日公布的國民黨民調與同為綠營的台灣民意基金會民調，珍愛藻礁同意者明顯高於不同意者至少5.6%，這對《美麗島電子報》的結果是一大挑戰。此外，《台灣民意基金會》的蔡英文民民調重挫7.6%，落到46.8%，與《美麗島電子報》的逆勢上揚1.8%，達55.5%差別很大。
《美麗島電子報》10月國政民調的抽樣結果呈現泛藍19.9%、泛綠37.5、民眾黨8%、中立（看人不看黨）32.2%、未明確回答2.4%；11月國政民調的抽樣結果則呈現泛藍19%、泛綠40.4、民眾黨7%、中立（看人不看黨）30.5%、未明確回答3.1%。泛綠的比例增加約3%，泛藍下降0.9%。泛綠穩定地超過泛藍約兩倍，甚至中立選民，就有些奇怪。
公投綁大選的同意與不同意在《美麗島電子報》民調雖然趨近，但仍相差4.5%，超過抽象誤差的最大值為±3.0%，應是穩定的差距才是。反萊豬的同意與不同意差距達17.5%，應該更是非常穩定的差距，除非有大意外狀況發生，這項應該很難被逆轉。
日後最可能大幅影響台灣民生狀況的應該是兩項與能源相關的議題，即重啟核四與珍愛藻礁，涉及電力是否充足，是否有利於經濟發展，或用電價格的高低，將影響物價水平，以及是否會增加空氣污染與二氧化碳的排放量，影響台灣碳中和的進程，這也會影響到台灣日後在全球貿易中的成本。正反雙方誰勝誰負可能要看未來10多天人民認知能力的發展而定。
核四與藻礁並未產生戲劇性變化
重啟核四在TVBS於11月11日完成的民調中，同意者占42%，低於不同意者的45%，但未決定者有13%，應該在拉鋸之中。18日《ETtoday》的民調則顯示，同意者占45.3%，不同意者43.9%，同意者反超1.4%，不知道/沒意見者占10.9%，基本上還是拉鋸。30日公布諸民調基本上不同意者占優勢，但幅度有限。
28日《美麗島電子報》的結果則顯示，同意者占37.8%，不同意者51.9%%，不同意者巨幅反超14.1%，3.0%不投票/投廢票、7.4%未明確回答，情勢丕變反常。是一週之間發生了什麼重大事件嗎？還是民調的做法不同所致？
再談到珍愛藻礁，再TVBS的民調顯示，37%同意、33%不同意、30%未決定。同意者以4%超前不同意者，而且未決定者高達30%，顯然，相當多人對這個議題還沒想透。約一週後，《ETtoday》的民調則顯示，48.0%同意、37.7%不同意、14.3%不知道/沒意見，同意者巨幅領先不同意者達10.3%，未決定者下降了15.7%，剩14.3%。情勢有些明朗了。
然而，28日的《美麗島電子報》的結果則顯示，35.0%同意、41.1%不同意、4.0%不投票/投廢票、19.9%未明確回答。不同意者反超同意者6.1%，未決定者又增加到19.9%。不知這一週發生了什麼震動民心之事，在此議題上竟然發生了這麼奇妙的變化？然而，30日公布《ETtoday》與《台灣民意基金會》在此項上的民調都與《美麗島電子報》的截然相反。
投票率是個關鍵
這次公投的結果如何將與投票率很有關係，對此，《美麗島電子報》問，「下個月很快就要進行公民投票，您會不會去投票？」(1)一定會 62.2% (2)可能會 22.8% (3)可能不會 6.4% (4)一定不會 5.2%(5)未明確回答3.5%。可能投票者超過85%，高得嚇人，對照兩週之前的TVBS只有62%，差距達23%，令人匪夷所思，真不知這兩週之間發生了什麼震動人心之事，令民調出現了這大的變化？還是山不轉路轉，路不轉人轉，人之為道所致？
台灣前途的興旺在於人民正確的認知與實踐能力
一個社會人民有正確的認知才能有正確的思考與反省，才能產生真正有建設性的思想，才有機會導引出對社會有意義與效益的實踐。對於人民認知能力的培養，民調機構其實負有重大的社會責任。
其次，事實是有力量的，誰越靠近事實，所認知與思考的內容覆蓋事實的成分越多，力量就會越大，越偏離事實就會承受越高的被事實向量力修理的風險。台灣人民若是認知誤差越大，被事實向量力修理的機率越高。
今日的美國與中國大陸內部問題雖型態不同，但不可否認，自身混淆事實為重大原因之一，以致找不到合理的解決出路。台灣向來學美國，有政黨也吸收了不少中共的統治技術，正在步上美國與中國大陸的後塵，以台灣之小，面對強敵，步上此路，危險至極。
●作者：朱駿／時事評論人
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