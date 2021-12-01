民進黨公投說明會擬再加場　林靜儀選情處優勢地位

民進黨今（1）日召開中常會，據轉述，黨秘書長林錫耀在會中表示，到這週為止，公投宣講大約就辦了100場左右，算是進入第一階段的尾聲。這週末辦完後，再來的場次就是追加的，好幾個縣市都想要多辦，如果行政院長蘇貞昌的時間配合得來，都盡量鼓勵大家多辦幾場。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-01 16:05:48
林錫耀也提到，台中市第二選區立委補選，雖然只是一個選區，還是大家很矚目的焦點。民進黨候選人林靜儀的對手家族有很多題材，收視率很好，也某種程度很聚焦。林錫耀說，目前民進黨方面處在優勢地位，他呼籲黨公職上政論節目可以多加幫忙。
另外，也有一群在海外工作與留學生認為國民黨的「反美豬公投」恐會傷害台美關係，也會造成台灣在國際貿易的影響，於是在網路上發表一隻合拍的影片，訴求「相信科學，終結恐懼，1218 美豬公投不同意」。希望台灣能在國際貿易市場走出更寬廣的路，台灣的商品能被世界更多的人看見。
綠營幕僚看完影片後強調，國民黨口口聲聲說不是反美，但這件事不管是將被派駐美的朱立倫核心幕僚黃欲鈞，及國民黨婦女部主任林麗蟬都曾承認，都對台美經貿有影響，可見，國民黨明知會強推「反美豬公投」是對台灣未來有傷，仍執意這麼做，背後目的就只為拉下民進黨，拖台灣一起陪葬。
該幕僚也說，目前四大公投最有挑戰的還是美豬，三接也還有繼續努力的空間，而所有都是往不同意上升的方向進展，對於公投全黨就是繼續努力到最後一刻。