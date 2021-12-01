搶年終商機！Ionex上市S6祭6600購車金　宏佳騰加碼折5千

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Ionex 3.0系列的第四款新車S6於今日正式上市，它搭配12吋輪圈，降低車身座高至750mm，讓消費者登坐更方便、騎乘更安心；此外，更配置6.5kW動力馬達、2顆Ionex大電池，擁有155公里續航力，0-50km/h加速過程僅需4.2秒，極速高達88km/h；同時，它也如Ionex 3.0其他機種相同，皆具備充電版與換電版兩種車型選擇，以相同價位提供不同需求買家選擇。
除發布新車之外， KYMCO今日也正式推出「超級享」優惠方案，凡購買Ionex 3.0旗下任一款車型皆提供購車金加碼優惠，從i-One、S7與S7R分別可享有品牌直接提供的3800元、5000元與6000元購車金，12月最新上市的S6更可獲得6600元全車系最高原廠補助。
以S6車型汰舊換新購車為例，若於雙北市地區購入，加總工業局7000元＋環保署3000元＋環保局9000元＋振興加碼8000元＋Ionex購車金6600元＋報廢車300元等補助金，僅需4萬8900元就可輕鬆入手。
年終超級享優惠方案除了加碼購車金補助，購車更贈送安全帽、市價3390元的S系列後扶手靠墊等專屬好禮；此外，KYMCO推出「尊榮換電 專人送電」服務大獲好評，目前服務區域最新已擴增至39個行政區，為回饋消費者的大力肯定與支持，將原先預計年底前結束的免費服務，再延長至2022年第一季。
宏佳騰加碼五倍券優惠 每台最高折抵5000元
把握年底前入手智慧電車最佳時機，宏佳騰限時推出「五倍再翻倍！5000變10000」購車優惠，即日起至12月31日，購買搭載最新次世代CROXERA 6智慧儀表的Ai-1 Ultra ABS系列車款，加碼每台車最高折抵5000元，包含振興券5000元，每輛車最高折抵價格達1萬元；若使用振興券購買Ai-1 Sport ABS/Comfort+、Ai-3系列等指定車款，最高每台車可折抵3000元，包含振興券5000元，即有每輛8000元優惠。
把握年底最佳購車時機，宏佳騰表示，即日起至12月31日使用振興五倍券購買頂規配備滿載的Ai-1 Ultra ABS系列車款，搭配政府汰舊換新等加碼補助，最高現省3.7萬元（包含振興券5000元、雙北購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助1.9萬元與宏佳騰振興五倍券加碼優惠5000元），只要7萬980元起就能將最新頂規智慧電車騎回家。
入手熱銷的Ai-1 Sport ABS、Ai-1 Sport、Ai-1 Comfort+ 和Ai-3 Comfort系列車款，則享有最高可省3.5萬元；而購買全台首創三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列，前1000台享1萬元購車優惠。