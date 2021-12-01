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今日廣場》陳子瑜／雙城論壇已是柯文哲的政治死穴

▲2021台北上海雙城論壇1日開幕。（圖／記者丁上程攝，2021.12.01）
▲2021台北上海雙城論壇1日開幕。（圖／記者丁上程攝，2021.12.01）

文/陳子瑜

2021-12-01 16:12:52｜2021-12-01 16:18:18

陳子瑜／政治工作者

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今年度台北—上海雙城論壇於台北舉行，但外界認為最可能接續柯文哲出戰台北市的副市長黃珊珊，卻疑似因為在臉書上稱台灣為「獨立自主國家」，引發中國不滿而缺席。顯然，雙城論壇這個曾是柯文哲問鼎總統大位的利器，如今已成為柯文哲的死穴，甚至有引發民眾黨內亂的可能。

柯文哲為問鼎總統大位，採取「先中國後美國」的策略，以雙城論壇作為「中國認可柯」的證明，並與國共論壇分庭抗禮。然而，隨著美中對抗的局勢變化，加上柯文哲本身的政治性格，無法獲得美方信任，也讓柯文哲的總統之路增添大大的問號。

在台美中新的多邊局勢之下，目前擔任民眾黨公關長的吳怡萱，在入黨之前便以媒體人身份示警，認為雙城論壇遭中國拿來統戰，直言柯文哲是「懦中」，更呼籲柯文哲不應舉辦、也不應出席雙城論壇。

黃珊珊稱呼台灣為「獨立自主國家」，符合台灣社會主流認知，卻不見容於中國，讓身為柯文哲接棒人的她，缺席柯文哲一直視如珍寶的雙城論壇。這突顯出民眾黨內不是沒有能掌握主流民意的政治人物，但卻為了柯文哲「怕中國不高興」，遭到排除，也象徵著台灣主流民意遭到中國拒絕交流。

如此一來，雙城論壇之餘柯文哲，一方面與台灣主流民意脫節，二方面也引發民眾黨內更多的不同聲音，對於目前仍屬於一人政黨的民眾黨來說，恐怕將出現「民意」與「柯意」的單選題。

只要柯文哲仍死抱著雙城論壇不放，雙城論壇就必然會成為柯文哲的政治死穴。


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